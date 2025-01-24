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Поступили новые данные: синоптики изменили прогноз погоды на неделю

Синоптики были вынуждены скорректировать прогноз погоды на ближайшие дни сразу в нескольких регионах страны из-за неожиданного изменения климатических условий.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 68% 763 мм рт. ст. -1°
Источник: ДЕЙТА

Резкое ухудшение погодных условий стоит ожидать жителям Алтая, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, сообщает ИА DEITA.RU.

Здесь столбики термометра могут опуститься до −23 градусов мороза, а ветер ускориться до 35 м/с. Согласно данным портала Weather-forecast, неожиданное похолодание со снегом и метелями надвигается и на Красноярский край.

Здесь ветер может ускориться до 25 м/с, а температура воздуха в отдельных местах может упасть до −53 градусов мороза. Тем временем самая холодная ночь до −28 градусов ожидается в Татарстане. Резко похолодает и в Волгоградской области.

Синоптики предупредили жителей региона о том, что столбики термометров здесь могут упасть сразу до −16 градусов, но зима в регионе по-прежнему останется бесснежной. Метеорологам также пришлось резко менять прогноз погоды и для Москвы.

Это произошло из-за того, что поступили новые данные. Как оказалось, январь 2025 года обещает стать вторым самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений за погодой в российской столице. Согласно расчётам специалистов, вплоть до окончания января дневная температура воздуха в Москве может закрепиться выше климатической нормы.