Поступили новые данные: синоптики изменили прогноз погоды на неделю

Резкое ухудшение погодных условий стоит ожидать жителям Алтая, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, сообщает ИА DEITA.RU.
Здесь столбики термометра могут опуститься до −23 градусов мороза, а ветер ускориться до 35 м/с. Согласно данным портала Weather-forecast, неожиданное похолодание со снегом и метелями надвигается и на Красноярский край.
Здесь ветер может ускориться до 25 м/с, а температура воздуха в отдельных местах может упасть до −53 градусов мороза. Тем временем самая холодная ночь до −28 градусов ожидается в Татарстане. Резко похолодает и в Волгоградской области.
Синоптики предупредили жителей региона о том, что столбики термометров здесь могут упасть сразу до −16 градусов, но зима в регионе по-прежнему останется бесснежной. Метеорологам также пришлось резко менять прогноз погоды и для Москвы.
Это произошло из-за того, что поступили новые данные. Как оказалось, январь 2025 года обещает стать вторым самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений за погодой в российской столице. Согласно расчётам специалистов, вплоть до окончания января дневная температура воздуха в Москве может закрепиться выше климатической нормы.