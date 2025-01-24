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СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN.

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Источник: © РИА Новости

«Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова», — рассказал журналистам океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.

В материале указали, что приближение айсберга, чья площадь составляет 3672 квадратных километра, к острову может повлиять как на маршруты торговых и рыболовных судов, так и на местную фауну.

Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и на 2024 год остается самым крупным в мире.