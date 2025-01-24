СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова», — рассказал журналистам океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.
В материале указали, что приближение айсберга, чья площадь составляет 3672 квадратных километра, к острову может повлиять как на маршруты торговых и рыболовных судов, так и на местную фауну.
Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и на 2024 год остается самым крупным в мире.