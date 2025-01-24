СМИ забили тревогу из-за нависшей над Британией угрозы

«Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова», — рассказал журналистам океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.