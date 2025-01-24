Обрезка вишни весной: рекомендуемые сроки и советы по уходу

Время года Оптимальные сроки

Весна Южные регионы России: с конца февраля до середины марта, до начала активного сокодвижения.Подмосковье и Центральный регион: с середины марта до начала апреля, до распускания почек.Урал: с конца марта до середины апреля, после схода снега и установления стабильных температур.Сибирь: с начала апреля до начала мая, после прогрева почвы и окончания заморозков.Северные регионы: обрезку проводят позже, приблизительно с начала мая, при условии, что минусовые температуры больше не возвращаются

Лето В период с конца июля до середины августа можно провести санитарную обрезку вишни при условии, что все ягоды собраны и нет активных дождей

Осень Проводите формирующую обрезку с середины октября до первых заморозков, но избегайте сильного вмешательства, чтобы дерево успело подготовиться к зиме