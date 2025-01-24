Народные приметы на 25 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 25 января чтят память раннехристианской мученицы Татианы Римской. Согласно писаниям, святая была дочерью богатого римлянина, но жила скромно, предпочитая всем богатствам веру. Со временем Татиану за праведную жизнь назначили диакониссой Римской церкви. Однако уже при императоре Александре Севере святая Татиана за истинную веру в Бога была подвергнута пыткам, а после выставлена на арену Колизея против льва. Но животное, чувствуя доброту женщины, не стало нападать, царь зверей лишь подошел и начал ластиться. Тогда святую усекли мечом слуги градоправителя Ульпиана.
Сегодня святая Татиана считается покровительницей студентов МГУ имени М. В. Ломоносова и других университетов. Это связано с тем, что именно в Татьянин день, 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» — первого классического университета в России.
Приметы погоды 25 января
На Руси верили, если 25 января с утра выглянет солнце, то в скором времени настанет оттепель. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
- В Татьянин день пойдет снег — лето будет дождливым и холодным.
- Ветер будет дуть с юга — ожидайте засушливое и малоурожайное лето.
- Будет стоять морозная и солнечная погода — к хорошему урожаю.
- В ночь на 25 января будет звездное небо — весна наступит рано.
- В этот день будет пасмурно — в скором времени ударят морозы.
- С утра заметите туман — грядет оттепель.
Что можно делать 25 января
Согласно народной мудрости, студенты 25 января, чтобы обучение давалось легко, обязательно должны помолиться святой Татиане. Что еще можно делать в это число?
- В Татьянин день рекомендуется помогать окружающим. Считается, что за все хорошие поступки воздастся вдвойне. К тому же это может стать первым шагом к тому, чтобы стать лучше.
- 25 января стоит покормить голубей крошками со стола. На Руси верили, чем больше съест птица, тем богаче будет семья.
- Этот день отлично подойдет для домашних дел. Если давно не совершали генеральную уборку, настало время это исправить. Например, можно почистить стиральную машину или помыть микроволновку.
Что запрещено делать 25 января
25 января категорически запрещено отказывать в помощи нуждающимся, в противном случае можете оказаться на их месте. Что еще не стоит делать в этот день?
- В Татьянин день нельзя обманывать и сплетничать, иначе все друзья и близкие от вас отвернутся.
- 25 января не стоит принимать решения, не обдумав тщательно все последствия.
- В этот день лучше отказаться от крупных трат, так как есть риск быть обманутым.
- Не стоит в Татьяну Крещенскую вступать в ссору с близкими людьми, так как она может затянуться надолго. Если чувствуете, что назревает конфликт, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы успокоиться.
- Не рекомендуется в этот день давать обещания, которые не сможете сдержать. В противном случае можете привлечь неудачи и болезни.