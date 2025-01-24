Народные приметы на 25 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 25 января чтят память раннехристианской мученицы Татианы Римской. Согласно писаниям, святая была дочерью богатого римлянина, но жила скромно, предпочитая всем богатствам веру. Со временем Татиану за праведную жизнь назначили диакониссой Римской церкви. Однако уже при императоре Александре Севере святая Татиана за истинную веру в Бога была подвергнута пыткам, а после выставлена на арену Колизея против льва. Но животное, чувствуя доброту женщины, не стало нападать, царь зверей лишь подошел и начал ластиться. Тогда святую усекли мечом слуги градоправителя Ульпиана.