Синоптик развеяла миф о супервулкане под Новосибирском

Небывалая оттепель в январе, когда температура воздуха превышала нулевые отметки, побив 40-летний рекорд, породила слухи и теории, заполнившие соцсети и интернет, о том, что якобы под Сибирью просыпается гигантский подземный вулкан — он и разогревает землю. Дальнейшая деятельность сибирского супервулкана может привести к вселенской катастрофе. О том, что здесь правда, а что вымысел, разбирался «Om1 Новосибирск».
Чтобы развеять мифы, редакция «Om1 Новосибирск» обратилась за комментарием к начальнику отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталье Кичановой.
Как рассказала синоптик, аномальное тепло в Сибирь принес не подземный супервулкан, а циклоны.
Наталья Кичанова добавила, что циклоны, переносящие влажные и теплые воздушные массы, затронули не только Сибирь, но и центральную часть России. Поэтому в Москве и Санкт-Петербурге этой зимой почти нет снега и держится плюсовая температура.
Екатерина СОСНИНА.