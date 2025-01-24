Синоптик развеяла миф о супервулкане под Новосибирском

Небывалая оттепель в январе, когда температура воздуха превышала нулевые отметки, побив 40-летний рекорд, породила слухи и теории, заполнившие соцсети и интернет, о том, что якобы под Сибирью просыпается гигантский подземный вулкан — он и разогревает землю. Дальнейшая деятельность сибирского супервулкана может привести к вселенской катастрофе. О том, что здесь правда, а что вымысел, разбирался «Om1 Новосибирск».