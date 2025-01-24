Из-за угрозы шторма «Эовин» в Великобритании объявили «красный» уровень опасности

Как сообщает телеканал Sky News, «красный» уровень погодной опасности будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. В последней школы призвали перевести учебу на дистанционку. В остальной части Великобритании сохранится «желтый» и «оранжевый» уровни опасности. По словам Национальной группы по координации ЧС Ирландии, «Эовин» станет одним из самых опасных штормов в истории страны.