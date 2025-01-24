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Из-за угрозы шторма «Эовин» в Великобритании объявили «красный» уровень опасности

Синоптики предвещают снег, ливень и ветер до 145 километров в час. Есть риск возникновения торнадо.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
Источник: Reuters

Как сообщает телеканал Sky News, «красный» уровень погодной опасности будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. В последней школы призвали перевести учебу на дистанционку. В остальной части Великобритании сохранится «желтый» и «оранжевый» уровни опасности. По словам Национальной группы по координации ЧС Ирландии, «Эовин» станет одним из самых опасных штормов в истории страны.

Как сообщает «Говорит Москва», там полмиллиона человек остались без света. Возникли сбои в работе общественного транспорта. Кроме того, удар стихии привел к закрытию аэропортов. Людям советуют не выходить из дома.

В конце прошлого года в Бразилии во время шторма рухнула 56-метровая рождественская ель. Это привело к гибели человека.