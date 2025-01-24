Что сажать в феврале на рассаду: обзор культур, особенности посева в 2025 году и советы эксперта

Кажется, что зима — это неподходящее время для посева растений. Но это не так. Есть огородные культуры, которым нужно много времени для получения всходов или созревания урожая. Поэтому важно заранее определиться, что сажать на рассаду в феврале, чтобы к моменту высадки в открытый грунт получить крепкие и здоровые саженцы растений.
Когда начинать посев семян в феврале: в начале или в конце месяца
Сроки посева семян зависят от нескольких факторов. В первую очередь ориентируйтесь на климатические условия своего региона. Чем раньше в вашу местность приходит тепло, тем раньше можно начинать заниматься рассадой.
Второй важный момент — возраст рассады от первых всходов до высадки на постоянное место, или ее готовность. Переросшие растения, как и слишком молодые, плохо приживаются на грядке, могут затормозиться в росте или заболеть. Чтобы этого не случилось, различные культуры с длинным возрастным периодом можно сеять в середине месяца, а с более коротким — в конце.
К примеру, из овощей в середине февраля можно приступать к посеву баклажан (готовность рассады — 50—60 дней), сладкого и острого перца (готовность рассады — 55—65 дней), а также лука-порея, репчатого лука на семена, корневого и черешкового сельдерея, если вы не успели сделать это в январе.
Также имеет значение наличие теплицы и фитолампы. Если у вас есть отапливаемый парник и дополнительная подсветка, то посеять рассаду можно в любое время, не ориентируясь на регион. В теплицу без обогрева можно высаживать молодые растения примерно на две недели раньше, чем в открытый грунт, поэтому сдвигайте срок их посева на это время.
Ну и конечно, многое зависит от выбранного сорта огородных культур. Ранние и ультраранние гибриды дадут урожай быстрее, так что начинайте посев с середины февраля. Средне- и позднеспелым овощам нужно дольше времени, чтобы поспеть, поэтому сеять их нужно раньше.
Список овощей, которые можно посадить в феврале на рассаду
Среди культур, которые рекомендуется сажать на исходе зимы, особое место занимают овощи. Далее расскажем подробнее, как правильно сеять эти культуры и в какое время ждать всходов.
1. Баклажаны
Это растение чрезвычайно любит влагу и тепло. Если температура опускается ниже +12 °C, рост и развитие плодов останавливаются. При этом у баклажанов долгий период от посева до сбора первого урожая. Даже ранние сорта созревают за 95—115 дней, а у средне- и позднеспелых этот срок достигает около 4,5 месяцев.
В каких регионах можно сажать баклажаны в феврале
В южных регионах сеять баклажаны можно с середины февраля. После высадки рассады в открытый грунт используйте пленку или специальный укрывной материал на случай возвратных заморозков.
Для средней полосы примерные даты посева «синеньких» —
Особенности посева
|Сроки посева
|С середины февраля до начала марта
|Глубина посева
|0,5 см
|Температурный режим
|До появления всходов — +25…+26 °C, после появления всходов — не выше +22 °C
|Время прорастания
|10—14 дней
|Освещение
|12—14 ч в сутки
|Пикировка
|Плохо переносят повреждения корней, поэтому семена сеют в индивидуальные емкости
|Пересадка
|Вместе с земляным комом, когда у рассады будет два настоящих листика
Как посеять семена
Внимательно изучите рекомендации производителя семян. Если на упаковке сказано, что предварительная обработка не нужна, можно сразу приступать к посеву. В ином случае замочите их в растворе стимулятора роста: в 100 мл фильтрованной воды добавьте две капли средства и хорошо размешайте. Затем смочите ватные диски в полученном растворе и поместите между ними семена на 4—6 часов.
Пока зерна набухают, подготовьте емкости для будущей рассады. Возьмите индивидуальные стаканчики или кассеты, на дно положите дренаж, а затем наполните их питательным и рыхлым грунтом. В каждую емкость положите два семечка баклажана на глубину 0,5 см и присыпьте землей. Теперь увлажните почву из распылителя водой комнатной температуры, накройте пленкой и поставьте на солнечный подоконник. Всходы появятся примерно через две недели.
2. Сладкий и острый перец
Еще одна капризная и теплолюбивая культура. На участке перцу отводят самое солнечное место, потому что он не выносит даже небольшого затенения. Чтобы окрепнуть и набраться сил, рассаде этой овощной культуры нужно от 55 до 65 дней от появления первых всходов.
В каких регионах можно сажать сладкий и острый перец в феврале
В теплых регионах выращивать рассаду сладкого и острого перца можно с середины февраля. В это время сеют позднеспелые и среднеспелые сорта, а семена ранних гибридов лучше отложить до начала марта.
В средней полосе начинайте посев со второй декады месяца — не раньше 20 февраля. После пересадки в открытый грунт сеянцы придется защищать от перепадов температур.
Жителям Сибири, Урала и Дальнего Востока есть смысл выращивать рассаду перца в феврале только при наличии теплицы. Для посадки в открытый грунт этот овощ сеют весной.
Особенности посева
|Сроки посева
|С середины февраля до середины марта
|Глубина посева
|1 см
|Температурный режим
|До появления всходов — +25…+26 °C, после появления всходов — не выше +17 °C
|Время прорастания
|10—14 дней
|Освещение
|12 ч в сутки
|Пикировка
|После появления пары настоящих листьев
Как посеять семена
Семенам болгарского и острого перца чаще всего не требуется предварительная подготовка. Но если у вас есть сомнения, можно провести процедуру скарификации. Для этого нужно слегка укоротить кончик семечка острыми маникюрными ножницами. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить зародыш.
Для посева подготовьте тару глубиной 5—7 см и наполните питательным грунтом с добавлением перлита или вермикулита. Как следует увлажните землю из распылителя. Затем сделайте несколько рядов на расстоянии 3 см и разложите семена с интервалом 2 см. Присыпьте сверху тонким слоем почвы и еще раз опрыскайте посевы пульверизатором. Теперь накройте емкость полиэтиленом и уберите на солнечный подоконник.
3. Томаты
«Это одна из самых популярных культур, которые выращивают через рассаду. Томаты, посеянные в феврале, непременно успеют дать урожай до наступления холодов», — объяснил эксперт Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
В каких регионах можно сажать томаты в феврале
Жители южных регионов могут заняться посевом позднеспелых сортов и гибридов уже с
В центральной части России среднеспелые и позднеспелые помидоры сеют в конце февраля. Заниматься рассадой ранних сортов и гибридов стоит в марте или апреле.
Для Урала, Сибири и Дальнего Востока февральский посев томатов возможен только для высадки в отапливаемые парники. Для ранних овощей открытого грунта подходящее время наступит только в апреле.
Особенности посева
|Сроки посева
|С середины февраля по март
|Глубина посева
|1 см
|Температурный режим
|До появления всходов — +22…+25 °C, после появления всходов — не выше +18 °C
|Время прорастания
|5—7 дней
|Освещение
|11—13 ч в сутки
|Пикировка
|После появления одной или двух пар настоящих листьев. Оставьте на пару дней в прохладе и накройте пленкой
Как посеять семена
Перед тем как приступить к посеву, внимательно прочитайте информацию на обратной стороне пакета. Производитель должен указать, нужна ли дополнительная обработка семян, или можно обойтись без нее. Для повышения всхожести можно замочить будущую рассаду в растворе стимулятора роста, как и баклажаны, на 4—6 часов.
Для выращивания рассады выбирайте специальный грунт для пасленовых либо сделайте собственную почвосмесь: соедините одну часть торфа, разрыхлителя и кокосового субстрата с тремя частями садовой земли.
Сеять томаты можно в общие контейнеры глубиной 7—10 см. Засыпьте дно тонким слоем перлита или вермикулита, сверху наполните емкость грунтом и слегка утрамбуйте. Теперь сделайте разметку для посева: проложите бороздки глубиной 1 см с интервалом 4 см.
Семена томата размещайте на расстоянии 3—4 см друг от друга. Легче всего сделать это с помощью пинцета или зубочистки. После процедуры закройте посевы тонким слоем земли или кокосового субстрата и обильно полейте теплой водой из пульверизатора. Осталось накрыть емкость стеклом или полиэтиленом и убрать в теплое место.
Какие цветы можно посадить в феврале на рассаду
Если на ваших подоконниках еще осталось свободное место, готовьте емкости для цветочной рассады. В феврале можно сеять очаровательные петунии, люпины, анютины глазки и другие однолетние растения. Расскажем более подробно о самых популярных.
1. Петуния
Это настоящий фаворит среди садоводов. Петунию ценят за яркие бутоны и неприхотливый характер. Если посеять рассаду в феврале, то растение будет цвести все лето почти без перерыва.
В каких регионах можно сажать петунию в феврале
Если вы живете в южном регионе или планируете выращивать петунию на застекленной лоджии, приступайте к посеву в начале февраля. При этом стоит помнить, что молодым всходам потребуется дополнительная подсветка.
В средней полосе и центральной части России можно сеять цветочную рассаду ближе к концу месяца. Весеннее солнце закроет потребности молодых растений в ультрафиолете, и досветка не понадобится. В более холодных регионах лучше отложить посев петунии до начала марта.
Особенности посева
|Сроки посева
|С февраля по март
|Глубина посева
|Прорастают на свету без заделки в грунт
|Температурный режим
|До появления всходов — +18…+22 °C, после появления всходов — не выше +20 °C
|Время прорастания
|5—7 дней
|Освещение
|11—13 ч в сутки
|Пикировка
|После появления двух настоящих листьев
Как посеять семена
Семена петунии очень мелкие, поэтому для удобства выбирайте варианты в гранулах или драже. Цветок хорошо переносит пикировку, так что подходят стандартные ящики для рассады. Наполните их питательным субстратом или почвой, хорошенько утрамбуйте и полейте теплой водой. Затем аккуратно разложите семена с интервалом 1—2 см, сбрызните их из распылителя и накройте емкость пленкой. Осталось поставить ящики в теплое и светлое место и ждать всходов.
2. Портулак крупноцветковый
Декоративный почвопокровник спрячет под ярким ковром все неприглядные зоны на вашем участке. Цветок неприхотлив, быстро разрастается, хорошо переносит обилие солнца и небольшую засуху. Есть сорта с крупными махровыми цветами и декоративной листвой.
В каких регионах можно сажать портулак крупноцветковый в феврале
Портулак довольно долго всходит и медленно развивается. Если обеспечить ему досветку и место на застекленном балконе, сеять цветок можно с третьей декады февраля во всех регионах страны. В других условиях жителям средней полосы и центральной части России лучше сеять портулак в середине марта, а в Сибири и на Урале — ближе к апрелю. Теплолюбивое растение не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому высаживайте его в открытый грунт после окончания возвратных заморозков.
Особенности посева
|Сроки посева
|С февраля по апрель
|Глубина посева
|0,1 см (или можно не заделывать в грунт)
|Температурный режим
|+20…+25 °C
|Время прорастания
|7—8 дней
|Освещение
|11—13 ч в сутки
|Пикировка
|После появления третьего и четвертого листа
Как посеять семена
На дно неглубоких контейнеров обязательно положите дренаж — перлит, вермикулит или мелкий гравий. Затем наполните их землей. Выбирайте питательный грунт без содержания торфа. В него можно добавить одну часть песка или древесного угля.
Утрамбуйте почву, затем увлажните теплой водой и распределите семена. Вдавите их в землю буквально на 1 мм или просто разложите по поверхности. Если используете варианты в драже, опрыскайте их из распылителя. Теперь закройте всходы стеклом, пластиком или пленкой и поставьте в теплое место с хорошим освещением.
3. Люпин
Разноцветные «свечки» акварельных оттенков и резные листья — кусты люпина облагородят своим присутствием любой участок сада. Цветоводы любят эти эффектные растения за нежные цветы, зимостойкость и способность активно расти в любых условиях.
В каких регионах можно сажать люпин в феврале
Холодостойкий цветок не боится понижения температуры, поэтому на постоянное место его можно сажать уже в апреле, а сеять на рассаду — с конца февраля. В регионах с прохладным климатом после пересадки в открытый грунт лучше дополнительно накрыть молодые растения пленкой или лутрасилом до наступления тепла.
Особенности посева
|Сроки посева
|Конец февраля — апрель
|Глубина посева
|0,5—0,7 см
|Температурный режим
|+20…+25 °C
|Время прорастания
|7—17 дней
|Освещение
|11—13 ч в сутки
|Пикировка
|Плохо переносят, лучше сеять в индивидуальные емкости
Как посеять семена
Семена люпина туговсхожие, поэтому им необходимы замачивание и скарификация. Возьмите мелкую наждачку и слегка обработайте каждое семечко. После этого замочите их в теплой воде на 24 часа.
Для посева нужны глубокие контейнеры — не меньше 10—12 см высотой. На дно положите дренаж, остальное пространство заполните универсальным рассадным грунтом. После этого хорошо пролейте землю водой, чтобы она осела, а затем выложите по два семечка в каждый горшок. Сверху присыпьте тонким слоем почвы, сбрызните ее из распылителя и закройте пленкой. Уберите контейнеры в теплое место.
4. Анютины глазки (фиалка трехцветная)
Это яркое двухлетнее растение часто встречается на городских клумбах. Это неудивительно — анютины глазки, или виола, могут цвести все лето без перерыва. Кроме того, культура довольно холодостойкая и хорошо переносит некоторые недостатки ухода.
В каких регионах можно сажать анютины глазки (фиалку трехцветную) в феврале
Цветок высаживают на постоянное место, когда минуют возвратные заморозки. В средней полосе, центральных регионах и на юге можно приступать к посеву в третьей декаде февраля. В Сибири и на Урале рассаду начинают выращивать в середине марта.
Особенности посева
|Сроки посева
|Конец февраля — март
|Глубина посева
|0,5—0,7 см
|Температурный режим
|До появления всходов — +20…+25 °C, после пикировки — не выше +17 °C
|Время прорастания
|7—10 дней
|Освещение
|11—13 ч в сутки
|Пикировка
|После появления двух настоящих листьев
Как посеять семена
Предварительная подготовка семенам виолы не требуется, можно сразу приступать к посеву. Наполните универсальным цветочным грунтом неглубокие рассадные емкости, утрамбуйте его и сделайте небольшие бороздки глубиной 0,5 см. Распределите семена, отступая от каждого по 2 см, затем присыпьте тонким слоем почвы. Увлажните землю из распылителя, сделайте мини-тепличку из полиэтилена и уберите на солнечное место. Два раза в день снимайте укрытие и удаляйте с него конденсат.
Какие трудности возможны при посеве семян на рассаду в феврале
На исходе зимы редко бывает хорошая погода. В большинстве регионов февраль — время морозов и холодного ветра. Эти факторы могут плохо влиять на рост ваших сеянцев. Кроме того, цветочная и овощная рассада может пропасть и по другим причинам. Перечислим самые основные:
Холод. Температура в комнате может быть высокой, при этом растения мерзнут на ледяном подоконнике. Чтобы этого избежать, поставьте емкости на подложку из пенопласта или купите подогреваемые коврики. Хорошим решением будет поставить рассаду на стеллаж рядом с окном.
Недостаточный полив. Многие дачники боятся корневых гнилей, поэтому редко поливают молодые растения. Между тем недостаток влаги мешает всходам как следует развиваться. Обычная деревянная шпажка или бамбуковая палочка поможет определить нужное количество влаги в почве. Просто ежедневно протыкайте ей землю в рассадной емкости. Если палочка сухая — воды слишком мало. Если влажная и к ней липнет грунт — все в порядке.
Избыток воды. Такие ситуации тоже не редкость. Если в вашей рассаде завелись мошки, стоит снизить количество влаги при поливе.
Избыток удобрений. При обилии магазинных средств сложно удержаться и не подкормить молодую рассаду комплексным удобрением. Однако во всем нужна мера. Избыток полезных веществ вредит не меньше, чем их недостаток. Поэтому проводите подкормки не раньше, чем у рассады появятся настоящие листья, а после этого действуйте по схеме: один раз в 10 дней.
Культуры, с которыми не нужно спешить. «Есть растения с коротким вегетационным периодом. Их нельзя сеять в феврале, так как рассаде быстро потребуется пересадка в открытый грунт. Огурцы, тыквы, кабачки требуют мало времени для развития, поэтому лучше подождать с посевом до марта», — рассказал эксперт Николай Хромов.
Совет эксперта
— Каждый год огородники задаются вопросом: когда же лучше заняться выращиванием рассады? И особенно актуальным этот вопрос становится в феврале, когда дни становятся длиннее, а солнце светит ярче. С одной стороны, выращивание рассады на исходе зимы имеет ряд преимуществ. Во-первых, вы получите более ранний урожай. Во-вторых, сможете насладиться свежими овощами и зеленью раньше, чем ваши соседи. В-третьих, будете контролировать качество рассады и обеспечите ей лучшие условия для роста и развития.
Однако есть и некоторые недостатки, которые стоит учитывать. Выращивание рассады в феврале требует больше усилий и внимания. Вам нужно будет обеспечить всходам достаточное количество света, тепла и влаги. Всегда есть риск, что рассада вырастет слабой, что приведет к плохому урожаю.
Кроме того, стоит учитывать климатические условия вашего региона. Если вы живете в районе с коротким летом и прохладным климатом, то выращивание рассады в феврале — не самое лучшее решение. В таких условиях лучше подождать и посеять семена позже. В любом случае решение о том, когда начинать выращивать рассаду, зависит от ваших целей, опыта и условий, в которых вы живете, — поделился советом эксперт Николай Хромов.
Памятка: что сажать на рассаду в феврале
Начиная с середины месяца многие дачники приступают к посевам овощей и цветочных культур. Перечислим основные моменты, на которые стоит обращать внимание при выращивании рассады:
1. В феврале всходам не хватает ультрафиолета, поэтому нужна дополнительная подсветка фитолампами. Специалисты рекомендуют включать прибор минимум на 11—12 часов в день.
2. Если в вашей квартире или доме холодные подоконники, делайте для рассады теплые подложки. Иначе земля будет промерзать, и растения погибнут.
3. Перед посевом всегда читайте на обратной стороне пакета информацию от производителя. Некоторым семенам для дружных всходов требуется скарификация или замачивание.
4. Кроме баклажанов, сладкого перца и томатов, в феврале можно посеять лук-порей, репчатый лук, корневой и черешковый сельдерей. Выращивать рассаду этих овощей рекомендуют в январе, но если вы опоздали, то можно сделать это и в последний зимний месяц.
5. Список цветочных культур можно дополнить лавандой, бегонией, вербеной, пеларгонией, лобелией и гвоздикой. Несмотря на долгий период развития, эти растения можно сеять до самой весны.
Автор: Мария Радионова
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»