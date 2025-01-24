Что сажать в феврале на рассаду: обзор культур, особенности посева в 2025 году и советы эксперта

Холод. Температура в комнате может быть высокой, при этом растения мерзнут на ледяном подоконнике. Чтобы этого избежать, поставьте емкости на подложку из пенопласта или купите подогреваемые коврики. Хорошим решением будет поставить рассаду на стеллаж рядом с окном.

Недостаточный полив. Многие дачники боятся корневых гнилей, поэтому редко поливают молодые растения. Между тем недостаток влаги мешает всходам как следует развиваться. Обычная деревянная шпажка или бамбуковая палочка поможет определить нужное количество влаги в почве. Просто ежедневно протыкайте ей землю в рассадной емкости. Если палочка сухая — воды слишком мало. Если влажная и к ней липнет грунт — все в порядке.

Избыток воды. Такие ситуации тоже не редкость. Если в вашей рассаде завелись мошки, стоит снизить количество влаги при поливе.

Избыток удобрений. При обилии магазинных средств сложно удержаться и не подкормить молодую рассаду комплексным удобрением. Однако во всем нужна мера. Избыток полезных веществ вредит не меньше, чем их недостаток. Поэтому проводите подкормки не раньше, чем у рассады появятся настоящие листья, а после этого действуйте по схеме: один раз в 10 дней.