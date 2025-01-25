Народные приметы на 26 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 26 января чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Согласно писаниям, Ермил был диаконом в Сингидоне (ныне Белград, Сербия), а Стратоник — тюремщиком, тайным христианином и другом святого Ермила.
Однажды царь Ликиний, придерживающийся язычества, велел бросить Ермила в тюрьму и подвергнуть его там жестоким пыткам. В это время Стратоник, будучи бессильным что-либо предпринять, плакал под дверью камеры. Другие тюремщики, увидев его слезы, тоже назвали Стратоника христианином и стали пытать. После этого двух мучеников утопили в Дунае, а их тела только через трое суток вытащили из реки и передали земле.
Приметы погоды 26 января
На Руси верили, если 26 января кошка сворачивается в клубок и прячет морду, то в скором времени ударят морозы. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
В Ермилов день кот подолгу умывается — в ближайшие дни будет солнечно.
26 января кот убежит гулять на улицу — ожидайте внезапную оттепель.
Целый день кот пролежит вытянувшись во всю длину — в скором времени потеплеет.
Лес начнет трещать — морозы продержатся еще долго.
В ночь на 26 января вокруг луны появится световой круг — днем могут начаться сильные метели.
Что можно делать 26 января
Согласно народной мудрости, 26 января, чтобы улучшить состояние больного, его нужно посадить на то место, где любит отдыхать кошка. Что еще можно делать в это число?
В Ермилов день рекомендуется перед тем, как укладывать ребенка спать, положить к нему в кроватку кошку. Считается, что это избавит малыша от кошмаров на целый год.
26 января рекомендуется семь раз помочь нуждающимся. На Руси верили, что за каждое доброе дело будет отпущен один из грехов.
В этот день можно сходить в русскую баню. Врач рассказал, что такая процедура укрепит сосудистую систему и поможет уменьшить воспалительные процессы в легочной ткани.
Что запрещено делать 26 января
26 января категорически запрещено отгонять от себя кошек, в противном случае можно сильно заболеть. Что еще не стоит делать в этот день?
На Руси верили, что в Ермилов день нельзя переходить дорогу, которую при вас перебежала черная кошка, собака или петух, иначе в доме может случиться пожар.
26 января не стоит тревожить лежащего кота, так как это может привести к проблемам на работе. Если избежать финансовых трудностей все же не удалось, обратитесь к экспертным советам.
В этот день лучше отказаться от переработок, так как есть риск «заплатить» за них собственным здоровьем.