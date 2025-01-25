Народные приметы на 26 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Однажды царь Ликиний, придерживающийся язычества, велел бросить Ермила в тюрьму и подвергнуть его там жестоким пыткам. В это время Стратоник, будучи бессильным что-либо предпринять, плакал под дверью камеры. Другие тюремщики, увидев его слезы, тоже назвали Стратоника христианином и стали пытать. После этого двух мучеников утопили в Дунае, а их тела только через трое суток вытащили из реки и передали земле.