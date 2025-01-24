Зимняя подкормка играет важную роль в комнатном цветоводстве. Но в домашних условиях не все растения нуждаются в дополнительном питании. Необходимо подкармливать зимой только уроженцев тропиков, а вот у «гостей» из субтропиков наступает период покоя. О том, какие удобрения вносить в почву зимой, способах их применения и особенностях подкормки для разных культур мы подробно расскажем в этом материале.
Почему важно удобрять почву зимой
В зимнее время условия роста и развития комнатных растений меняются. Значительное сокращение продолжительности светового дня, понижение температуры в помещении, а также изменение влажности могут негативно влиять на их состояние. Правильный подбор удобрения и частоты его применения оказывает значительное влияние на состояние «зеленых друзей». Ниже перечислили ключевые причины, по которым внесение удобрений зимой считается важным.
Поддержание баланса необходимых питательных веществ. Растения (особенно ампельные) могут вытягиваться при недостатке освещения и отсутствии необходимой подкормки. Удобрения помогают справляться в том числе с дефицитом питательных веществ, получаемых при достаточном солнечном освещении в процессе фотосинтеза.
Стимуляция дальнейшего развития. В зимние месяцы комплексная подкормка необходима активно растущим растениям, а также зацветающим культурам.
Укрепление иммунной системы. Растения, не испытывающие недостатка или избытка подкормки, более устойчивы к заболеваниям и вредителям.
Подготовка к активному росту в весенние месяцы. Если обеспечить комнатные цветы необходимыми макро- и микроэлементами в конце зимы, то они быстрее пойдут в рост весной.
Снижение стресса у культур. Растения могут испытывать продолжительный стресс при неблагоприятных условиях (недостаточном освещении, снижении температуры и изменении влажности), справиться с которым поможет внесение необходимых питательных веществ.
Когда нужно вносить удобрения зимой
Подкормку комнатных растений зимой проводят с учетом их состояния и потребностей. Основные принципы:
удобрения вносят один раз в две — шесть недель, если растения не находятся в стадии покоя;
если растение продолжает расти или цвести, следует удобрять каждые две недели;
растения в состоянии покоя не нуждаются в подкормке, за исключением случаев, когда у них явно выражен дефицит питательных веществ;
зимой важно избегать концентрированной подкормки, так как это может обжечь корни и спровоцировать их загнивание.
Помимо частоты подкормок, следует учитывать, что каждое растение имеет свои индивидуальные потребности. Например, цветущие культуры требуют большего количества питательных веществ, чем декоративно-лиственные растения.
Какими удобрениями подкармливают грунт зимой
Для зимней подкормки растений используют как органические, так и минеральные удобрения. Важно выбирать сбалансированные составы, избегая переизбытка питательных веществ. Также важно помнить, что в зимний период удобрения вносят в более слабой концентрации, чем летом.
Органические
Органические удобрения — это натуральные вещества, которые обогащают почву питательными элементами и улучшают ее структуру. Основные виды органических удобрений:
Перегной. Это богатый источник органических веществ, который способствует улучшению структуры почвы. При наличии дачного участка можно заготовить листовой перегной для комнатных растений.
Аквариумная вода (для влаголюбивых растений). Естественный источник азота и микроэлементов. При регулярной замене воды в аквариуме (от 10 до 20% объема) слитую воду можно применять в качестве подкормки для растений.
Жидкое органическое удобрение. Оно содержит комплекс необходимых для растения веществ. Может быть универсальным или специализированным (для конкретных видов комнатных цветов).
Минеральные
Минеральные удобрения — это неорганические соединения, которые обеспечивают почву конкретными элементами питания. Рекомендуем применять жидкие минеральные удобрения, которые легко дозировать.
Азотные, фосфорные и калийные удобрения в виде гранул очень сложно рассчитать для заданного объема горшка и определенного вида растений, поэтому их не используют для комнатных культур.
Существуют комплексные удобрения в жидком виде и в виде палочек, содержащие и органические, и минеральные вещества. Их применение наиболее удобно для комнатного цветоводства при выращивании крупных растений, так как питательные вещества из палочек выделяются медленно.
Еще важно заметить, что зимой можно использовать и антистрессовые препараты (адаптогены) при неблагоприятных условиях содержания. Например, на основе янтарной кислоты.
Чем лучше удобрять зимой конкретные культуры
Герань комнатная, или пеларгония
Розы
Розы не считаются комнатным растением. Если вам подарили розу и вы хотите сохранить ее до весны, чтобы высадить на садовом участке, то ее помещают в светлое место и периодически опрыскивают. Если цветок куплен в горшке, то важно провести пересадку из магазинного торфяного грунта в свежий почвенный субстрат, освободив корни розы от гранул-стимуляторов.
Интересный факт: при зимнем содержании в комнатных условиях розы часто поражает паутинный клещ.
Фикус
Монстера
Зимой эту вечнозеленую культуру подкармливают ежемесячно удобрением для декоративно-лиственных растений.
Драцена
Требуется специальное удобрение для пальм или драцен с минимальным содержанием азота. Использовать его следует один раз в два месяца.
Алоказия
Эту эффектную декоративную культуру подкармливают ежемесячно комплексным минеральным удобрением, а также его можно чередовать с органическим средством.
Маранта
Подкормку проводят один раз в 1,5— 2 месяца универсальным удобрением для декоративно-лиственных растений или специальным удобрением для марантовых.
Кротон (кодиеум)
Это безумной красоты растение подкармливают один раз в 1—1,5 месяца универсальным жидким удобрением.
Спатифиллум
Это растение часто цветет зимой, и ему необходима подкормка удобрением для цветущих растений один раз в 45— 60 дней при закладке цветочных почек.
Сенполия
Цветущие африканские, или узамбарские, фиалки подкармливают специальным удобрением для сенполий либо для цветущих растений один раз в месяц.
Декабрист, или шлюмбергера
В начале декабря растение переносят на освещенный подоконник после периода покоя, во время которого закладываются цветочные почки. Учтите, что для их формирования требуется период темноты не менее 12 часов в сутки. Подкормку проводят один раз в 14 дней удобрением для суккулентов. В период бутонизации декабрист нельзя поворачивать, так как он часто сбрасывает лишние бутоны и цветки.
Суккуленты
Для большинства суккулентов, например кактусов, литопсов
Декоративные папоротники
Папоротники требуют минимального количества удобрений зимой. Лучше всего использовать слабые растворы микроудобрений, которые не повредят корни.
Цитрусовые
Представителей комнатных цитрусовых культур (апельсин, мандарин, лимон) подкармливают примерно один раз в месяц. Им необходимо удобрение с небольшим содержанием азота. Особенно нуждаются в подкормке плодоносящие растения. Рекомендуем использовать жидкое комплексное удобрение, которое легко дозировать.
Луковичные
Таких представителей луковичных, как зефирантес и гиппеаструм, в период отмирания надземной части не поливают и не подкармливают.
Орхидея фаленопсис
Важная информация: не следует подкармливать зимой растения, пораженные болезнями или вредителями, а также после пересадки в новый грунт или сразу после покупки.
Как правильно вносить удобрения в почву зимой: пошаговая инструкция
Лучше всего подкармливать только здоровые растения, находящиеся в оптимальных условиях: благоприятная температура — примерно +18…+24 °C, отсутствуют сквозняки, на подоконнике есть теплоизолирующее покрытие, используется досвечивание.
1. Оцените состояние растения
Убедитесь, что растение не находится в состоянии покоя и нуждается в подкормке.
2. Подберите удобрение
Лучше всего выбрать слабоконцентрированные составы препаратов, чтобы не повредить корни растения.
3. Подготовьте удобрения
Разведите препарат строго по инструкции производителя.
4. Заблаговременно полейте почву растения
Советуем увлажнить землю в горшке растения примерно за 2—3 часа до подкормки, чтобы избежать ожогов корней.
5. Внесите удобрение
Равномерно распределите выбранный раствор по поверхности почвы.
6. Следите за состоянием растения
Очень важно оценивать, как именно растение реагирует на подкормку и в дальнейшем скорректируйте частоту внесения удобрения или прекратите.
7. Проводите регулярный осмотр растения
Контролируйте влажность в помещении, а также состояние листьев и побегов растения, чтобы вовремя заметить возможные проблемы.
Что лучше не использовать в качестве подкормки для растений зимой
Некоторые средства противопоказаны для зимнего внесения, например:
удобрения с истекшим сроком годности;
народные удобрения, такие как настой банановой кожуры, заварка чая, вода из-под вареных яиц, потому что эти средства только приведут к появлению в комнате плодовых мушек (дрозофил) и других вредителей.
Советы эксперта
— Общий принцип, по которому вы можете понять, кормить растение зимой или нет, довольно простой. Если растение зимой не уходит в зимнюю спячку из-за снижения продолжительности и интенсивности освещения, а продолжает активно расти и цвести, то ему нужны элементы питания для этого роста. Причем не какой-то один, а в комплексе — азот, фосфор, калий, а в микроскопических количествах — микроэлементы: кальций, марганец, молибден, бор, железо. Однако при этом норму азота уменьшаем в два или три раза по сравнению с летними подкормками, так как зимняя нехватка света при теплых комнатных условиях приводит к нежелательному вытягиванию растений.
Зимой могут продолжать рост такие распространенные домашние растения, как фикус, монстера, драцена, алоказия.
Но, как правило, многие комнатные растения уходят в состояние зимнего покоя, подстраиваясь под сезонную солнечную активность, которую они угадывают с помощью своих биологических часов — по изменению длины светового дня. Конечно, на это можно возразить, что есть же не только солнце, но и комнатное освещение, которое мы включаем вечером, продлевая освещенность растения. Да, если освещение сделано специально для растений (мощные светодиоды) и направлено именно на них, то оно способно сбить сезонность — некоторые пользуются этим для вызова зимнего цветения, например, адениумов.
Однако простого освещения комнаты довольно мало для растений, поэтому стоящие на подоконнике цветы ориентируются на продолжительность именно солнечного освещения, замедляя зимой процессы роста. А значит, и дополнительные элементы питания для них зимой вносить не требуется. К таким растениям относятся папоротники, фуксия, азалия (домашний рододендрон), гибискус, традесканция, пеларгония, — рассказывает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
Памятка для начинающего садовода: какие удобрения вносить в почву зимой
Правильный подход к зимней подкормке различных растений — это залог их здоровья и красоты в течение всего года. Рекомендуем подкармливать комнатные растения в конце января — феврале, чтобы они успели подготовиться к весне. Далее перечислены основные моменты, которые настоятельно советуем запомнить:
1. Удобрения вносите один раз в две — шесть недель, если растения не находятся в стадии покоя.
2. Используйте удобрения с низким содержанием азота.
3. Выбирайте органические или комплексные минеральные составы.
4. Перед подкормкой обязательно увлажняйте почву примерно за 2—3 часа.
5. Избегайте свежих органических и сильноконцентрированных минеральных удобрений.
6. Обязательно учитывайте потребности конкретных растений.
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»