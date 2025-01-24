Какие удобрения вносить в почву зимой

— Общий принцип, по которому вы можете понять, кормить растение зимой или нет, довольно простой. Если растение зимой не уходит в зимнюю спячку из-за снижения продолжительности и интенсивности освещения, а продолжает активно расти и цвести, то ему нужны элементы питания для этого роста. Причем не какой-то один, а в комплексе — азот, фосфор, калий, а в микроскопических количествах — микроэлементы: кальций, марганец, молибден, бор, железо. Однако при этом норму азота уменьшаем в два или три раза по сравнению с летними подкормками, так как зимняя нехватка света при теплых комнатных условиях приводит к нежелательному вытягиванию растений.