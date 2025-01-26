Народные приметы на 27 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 27 января чтят память христианской святой — преподобной Нины. Согласно писаниям, она была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия и с юных лет всем сердцем возлюбила Бога. Когда отец и мать оставили девочку, она была отдана на воспитание одной благочестивой старице, которая любила рассказывать ей об языческой стране Иверии (нынешняя Грузия). Уже в детстве святая решила, что отправится туда, чтобы рассказать ее жителям об истинной вере.
Повзрослев, Нина посетила Иверию и смогла обратить многих жителей и саму царицу Софию в христианство. Состарившись, Нина мирно скончалась, а на месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой.
Приметы погоды 27 января
На Руси верили, если 27 января деревья покроются инеем, то в скором времени начнется оттепель. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
В Нинин день пошел снег — ожидается потепление.
27 января с утра начнут каркать вороны — днем резко похолодает.
Если начнет дуть сильный ветер — весь год будет дождливым.
На небе будет много белых облаков — морозы продержатся еще долго.
В ночь на 27 января на небе будет видно звезды — днем температура понизится.
Что можно делать 27 января
В народе верят, что для финансового благополучия в Нинин день нужно спрятать купюру из последней зарплаты в горшок с фикусом и при каждом следующем поливе говорить «цветок поливаю, капитал приумножаю».
Если хотите укрепить здоровье, выпейте в этот день стакан натурального коровьего молока. Оно улучшает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также помогает бороться с бессонницей.
27 января рекомендуется обойти все углы дома с церковной свечой, чтобы прогнать нечисть за порог.
В этот день можно высадить семена на рассаду. Считается, что все посевы взойдут и будут хорошо расти.
Стоит посвятить большую часть дня развитию бизнеса, так как все дела, начатые 27 января, завершатся благополучно.
Что запрещено делать 27 января
27 января категорически запрещено лениться, так как это сулит неприятности. Чтобы избавиться от чрезмерной лени, обратитесь к советам психолога. Что еще не стоит делать в этот день?
На Руси верили, что в этот день нельзя кричать, иначе на возгласы слетится нечисть и начнет докучать.
27 января запрещено оставлять без внимания домашних животных, в противном случае питомцы могут сильно заболеть или даже умереть.
В этот день лучше не обижаться, иначе долгое время будут преследовать неудачи.