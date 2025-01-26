Народные приметы на 27 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 27 января чтят память христианской святой — преподобной Нины. Согласно писаниям, она была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия и с юных лет всем сердцем возлюбила Бога. Когда отец и мать оставили девочку, она была отдана на воспитание одной благочестивой старице, которая любила рассказывать ей об языческой стране Иверии (нынешняя Грузия). Уже в детстве святая решила, что отправится туда, чтобы рассказать ее жителям об истинной вере.