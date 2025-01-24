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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 44% 765 мм рт. ст.
Источник: AP 2024

По его данным, эпицентр располагался в 107 км к востоку от города Такна, где проживают 280 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 140 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.