В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

По его данным, эпицентр располагался в 107 км к востоку от города Такна, где проживают 280 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 140 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 107 км к востоку от города Такна, где проживают 280 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 140 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.