Дачникам назвали растения, уничтожающие все вокруг на участке

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Ее слова приводят «БелНовости».
По словам эксперта, растениями- «захватчиками» территории являются мята, хрен и осот.
Мята начинает «оккупацию» территории моментально, ее агрессивные корни могут вытеснять соседей, отметила специалист.
Хрен также разрастается так, что потом его удалить практически невозможно. Топинамбур с малиной тоже разрастаются достаточно активно, добавила агроном.
Настоящей угрозой участку она назвала осот — сорняк, который захватывает грядки и вытягивает все питательные вещества из почвы.