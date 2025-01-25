Волгоградский садовод со стажем объяснил, как вырастить хороший урожай жимолости

Ягода жизни и молодости
Она содержит антиоксиданты, поможет защитить организм от преждевременного старения, укрепит сердце, сосуды, повысит иммунитет и сохранит остроту зрения. И все это — жимолость, уникальная ягода темно-сизого оттенка с белым налетом, похожим на восковый. По цвету и вкусу ягоды жимолости похожи на чернику, но чаще кислее и с легкой горчинкой, а по вытянутой форме напоминают лесную голубику. Каждая ягодка весит примерно два грамма, а в длину вырастает до двух сантиметров.
«Жимолость радует нашу семью более четверти века, — рассказывает опытный волгоградский садовод Николай Галянтин. — Некоторые кусты даже успел удалить, они выработали свой потенциал».
В названии культуры как будто спрятаны слова «жизнь» и «молодость». И, хотя происхождение слова имеет совсем другие корни, согласно основной версии оно означает «жилистое вьющееся растение», — польза его не вызывает никаких сомнений.
Жимолость содержит витамины С, В1, В2, РР, а также множество минеральных веществ, включая фосфор, кальций, железо, сообщает «Крестьянская жизнь.ру». Эта ягода — настоящая находка для женщин любого возраста.
Жимолость рекомендовано употреблять людям с анемией, при недостатке магния, чтобы избавиться от стресса, беспокойства и бессонницы. Кроме того, ягода повышает иммунитет, улучшает ритм сердца и снижает риск развития деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, поддерживает когнитивные функции.
Дачные секреты
Куст жимолости легко приживется на даче. Одно из главных условий — чтобы почва не была заболоченной или кислой. Место для посадки кустарника должно быть в полутени. Родина ее — Дальний Восток, где кустики встречаются на опушках лесов и в тайге, на открытой территории им будет некомфортно.
Совет: следует обязательно замульчировать приствольный круг, например, компостом. Высота жимолости — максимум 1,5 м. Необходимо периодически прореживать крону. Ветки не должны тереться друг о друга.
Старые посадки жимолости в возрасте 15−20 лет можно подвергнуть омолаживающей обрезке. При этом лучше оставить только 20 см высоты, из зачаточных почек кусты прекрасно восстанавливаются, и культура продолжает радовать урожаем.
Необходимо помнить, что кусты растут медленно, всего на 3−5 см в год. Но плодоношение начинается уже на второй год. Для перекрестного опыления специалисты советуют сажать не один сорт, а два, еще лучше — три-четыре. Особенно популярные сорта жимолости — Длинноплодная, Княгиня, Черничка, Принцесса Диана, Барышня, Бакчарская.
Как правило, ягоды новых сортов не имеют легкой горчинки, присущей плодам старых сортов. Кроме того, они крупнее. Заслуживают внимания канадские сорта, но они пока редкость.
Ягода не только витаминная, она еще и самая ранняя. Жимолость цветет в начале апреля. Кстати, характерные для ранней весны заморозки растение переносит легко.
«У меня был случай: в начале апреля было активное цветение жимолости, пошел дождь, потом снег, все это замерзло, на ветках снег лежал шапкой, — вспоминает Николай Галянтин. — Через 2 дня все растаяло, я был уверен, что урожай погиб. Каково же было мое удивление, когда понял, что ягоды завязались. Цветки жимолости выдерживают до 5 градусов мороза».
Ягоды созревают уже в конце мая, когда других ягод и фруктов еще нет. С одного куста можно собрать до двух килограммов урожая.
Вкусно и полезно
Летом из жимолости можно варить компоты, а на зиму делать варенье. Один из прекрасных рецептов витаминного коктейля: компот из жимолости и земляники. На литр воды понадобятся 3−4 ложки сахара. При закипании сиропа необходимо добавить стакан земляники и две столовые ложки жимолости. Варить не более двух минут.
Также полезна протертая с сахаром жимолость в пропорции 1:1. Ее можно добавлять в творог или кашу.
Из жимолости можно приготовить джем, желе, с ней получится хороший кисель, мороженое, она пойдет и в выпечку, например, в начинку для открытого пирога. Кроме того, с этой ягодой можно сделать салат, сочетая ее с мягким сыром и свежей пряной зеленью и листовыми салатами.
В целом жимолость — культура очень интересная, заслуживающая внимания садоводов. Если есть желание получить урожай витаминных ягод, не сомневайтесь: все получится.