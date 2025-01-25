Волгоградский садовод со стажем объяснил, как вырастить хороший урожай жимолости

Она содержит антиоксиданты, поможет защитить организм от преждевременного старения, укрепит сердце, сосуды, повысит иммунитет и сохранит остроту зрения. И все это — жимолость, уникальная ягода темно-сизого оттенка с белым налетом, похожим на восковый. По цвету и вкусу ягоды жимолости похожи на чернику, но чаще кислее и с легкой горчинкой, а по вытянутой форме напоминают лесную голубику. Каждая ягодка весит примерно два грамма, а в длину вырастает до двух сантиметров.