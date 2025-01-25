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Синоптики назвали даты: часть регионов накроет снегом

В течение нескольких ближайших дней сразу в нескольких регионах России будет наблюдаться нестабильная синоптическая обстановка.

Сейчас в Ричмонде: -5° 3 м/с 73% 766 мм рт. ст.
Источник: ДЕЙТА

Об этом предупредили синоптики портала Weather-forecast, передаёт ИА DEITA.RU.

Буквально через несколько дней тучи начнут сгущаться на юге Дальневосточного региона. Так, если в предстоящие выходные в Приморье и Хабаровском крае не ожидается осадков, то уже в начале следующей недели погода на этих территориях заметно изменится.

В понедельник, 27 января, на юго-западе Приморского края начнётся снег. Минимальная температура воздуха составит −18…-23 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до 1 градуса тепла. Во вторник снегопад охватит остальные районы региона.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на юге Приморья. Резко ухудшится обстановка на дорогах из-за образования снежного наката и гололедицы. Дневная температура воздуха останется на прежнем уровне, зато усилится северный ветер.

Стихия разгуляется и в Хабаровском крае. Ожидается, что циклон в основном накроет южный и центральный районы субъекта. Его основная мощь всё же достанется Приморью, так что его влияние на Хабаровск и окрестности будет менее значительным.

В ближайшие дни снег ожидается и в Воронежской области. Правда, количество осадков обещает быть небольшим. Важной особенностью в этот период станет переход температуры через 0, так что погода будет тёплой, как и в Свердловской области.

Морозные и снежные дни синоптики прогнозируют на Урале, в Красноярске и в Ростовской области. В Свердловской области погода смягчится лишь 28 января. В Красноярске будут холодные ночи под −20 градусов, а в Ростовской области усилится ветер.