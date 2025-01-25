В Ирландии из-за шторма «Эовин» погиб мужчина

Инцидент произошел примерно в 08:30 мск в графстве Донегол. Мужчина находился за рулем.
Шторм «Эовин» привел к закрытию аэропортов, школ и разных предприятий. В Ирландии более 715 тыс. домов остались без света из-за непогоды.
Ранее, 22 января, в Великобритании в некоторых районах был введен «красный» уровень погодной опасности из-за предстоящего шторма «Эовин». Отмечалось, что «красный» уровень будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. На остальной территории Великобритании сохранятся «желтый» и «оранжевый» уровни опасности.