В Ирландии из-за шторма «Эовин» погиб мужчина

Ранее, 22 января, в Великобритании в некоторых районах был введен «красный» уровень погодной опасности из-за предстоящего шторма «Эовин». Отмечалось, что «красный» уровень будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. На остальной территории Великобритании сохранятся «желтый» и «оранжевый» уровни опасности.