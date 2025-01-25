Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Ирландии из-за шторма «Эовин» погиб мужчина

В Ирландии мужчина погиб, когда из-за сильного ветра дерево упало на его автомобиль. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает газета The Irish Times.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 54% 765 мм рт. ст.
Источник: Известия

Инцидент произошел примерно в 08:30 мск в графстве Донегол. Мужчина находился за рулем.

Шторм «Эовин» привел к закрытию аэропортов, школ и разных предприятий. В Ирландии более 715 тыс. домов остались без света из-за непогоды.

Ранее, 22 января, в Великобритании в некоторых районах был введен «красный» уровень погодной опасности из-за предстоящего шторма «Эовин». Отмечалось, что «красный» уровень будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. На остальной территории Великобритании сохранятся «желтый» и «оранжевый» уровни опасности.