Вернемся к нашим помидорам: какую рассаду для огорода пора сажать дачникам

Есть и еще один важный момент: при хороших условиях для рассады надо быть готовым к тому, что она вскоре потребует перевалки в более крупные горшочки. А если весна затянется? То-то и оно. Представьте только, если вам придется переваливать всю рассаду, где же разместится это богатство? Впрочем, не подумайте: я не отговариваю вас от ранних посадок. Я лишь призываю обеспечить растения всем необходимым и подумать об этом заранее.