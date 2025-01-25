Вернемся к нашим помидорам: какую рассаду для огорода пора сажать дачникам

Сейчас до весны еще далеко, но мне кажется, что она будет долгой и «нудной», медленно раскачивающейся. Почему я так думаю? Да просто пока нам обещают более теплую, чем обычно, зиму, а я, несмотря ни на что, свято верю в природный баланс. И если зима теплая, то весна, как правило, грешит и заморозками, и метелями. Впрочем, поглядим: делать прогнозы заранее — занятие неблагодарное.
Что касается рассады, то для тех, у кого есть мини-теплички для окон, досветка, заготовлена заранее почвосмесь, — никаких проблем, сажайте спокойно перцы и баклажаны, они любят быть в числе первых! Но если таких «причиндалов» нет — искренне советую подождать. Зачем вам рассада вытянувшаяся, бледная, хилая? Без микротеплицы она озябнет на подоконнике, будет бояться сквозняков.
Есть и еще один важный момент: при хороших условиях для рассады надо быть готовым к тому, что она вскоре потребует перевалки в более крупные горшочки. А если весна затянется? То-то и оно. Представьте только, если вам придется переваливать всю рассаду, где же разместится это богатство? Впрочем, не подумайте: я не отговариваю вас от ранних посадок. Я лишь призываю обеспечить растения всем необходимым и подумать об этом заранее.
Это не так трудно: фитолампы стоят сейчас недорого, а служат годами, а рассадочные горшочки, кстати, можно не покупать, а сделать из туалетной бумаги (той, что потолще). Сверните из бумаги подобие кулька, набейте грунтом и обрежьте дно «горшочка», выставляя его с посаженным уже семечком в мини-тепличку. В дальнейшем перевалка растений происходит прямо в таком горшочке, поскольку со временем он «растворится».
Томаты: считаем дни
Трудностей с посадкой томатов не возникает, трудности будут с уходом: важно, чтобы рассада не вытягивалась. К моменту высадки рассада ранних сортов должна иметь возраст 50−55 дней, средних и поздних — 60−70 дней от момента появления всходов. Многие стремятся перенести посадку рассады томатов на февраль. Лучшие индетерминантные (с неограниченным ростом) сорта томатов: «Чудо земли», «Тарасенко розовый», «Арбузный», «Алый мустанг», «Медовый спас», «Белое сердце», «Изумрудное яблоко», «Бычье сердце». Лучшие детерминантные (с ограниченным ростом) сорта томатов: «Алсу», «Батяня», «Корнабель», «Сержант Пеппер», «Медвежья лапа», «Монгольский карлик».
Бальзамин: зацветет
Все более популярное у нас растение можно посеять и в январе, а потом черенковать, он легко размножается таким образом и обеспечит летом бурное цветение и в кашпо, и просто на цветочной клумбе.
Ароматные травы: сразу на стол
Всеобщие любимцы — мята, мелисса, монарда, душица, розмарин и шалфей — отлично растут в домашних условиях и могут быть пересажены в открытый грунт позже. Сажать их можно уже в январе, используя в том числе как свежую зеленушку.
Баклажаны: подождут до февраля
Срок посадки семян баклажанов зависит от того, какие условия ждут их на даче. Если нет отапливаемой теплицы, лучше подождать с посадкой до февраля, иначе рассада не успеет вовремя переселиться в грунт. Лучшие сорта: «Алмаз», «Робин Гуд», «Полосатая семейка», «Дракоша», «Разбойник».
Вербена: три недели
Очень красивое растение, особенно эффектно выглядит в ампельных вариантах. Для успешного прорастания семян вербены потребуется довольно длительная, не менее трех недель, стратификация — выдерживание семян при определенной температуре для ускорения их прорастаний.
Ранункулюс: надо пикировать
Роскошное растение потребует некоторого терпения, поскольку проявляет свои ростки лишь через две-три недели после посева. На этапе, когда у растения появляются 4−5 настоящих листиков, его нужно пикировать, обычно это происходит на 40- 45-й день.
Лук-порей: нужна стрижка
Порей вызревает от 120 до 200 дней. Фанаты этого овоща сеют его в конце января, а потом следят, чтобы не сгнил по осени. Если посеяли раньше, то и убирать надо будет раньше, и уже летом порей заготавливать. Если сразу выбрать глубокую тару (10−15 см) и раскладывать семечко от семечка на расстоянии 1−2 см, то и пересаживать растения не придется. Огородники советуют подстричь рассаду за неделю до высадки в грунт. Лучшие сорта: «Танго», «Голиаф», «Веста», «Аллигатор».
Перец сладкий: капризный
Важно, чтобы повзрослевшая рассада сладкого перца не переопылилась! Лучшие сорта: «Калифорнийское чудо», «Богатырь», «Ласточка», «Купец», «Красный бык».
Земляника: сначала в морозилку
Собрались омолодить плантацию? Посадку земляники семенами можно начинать с середины января и продолжать до середины февраля. Перед посадкой семена стоит на несколько дней поместить в морозилку, что улучшит их всхожесть. Мелкоплодные сорта земляники, посеянные зимой, уже в этом году могут дать первый урожай. Лучшие сорта мелкоплодной ремонтантной земляники: «Александрия», «Барон Солемахер», «Али-Баба», «Рюген», «Желтое чудо».
Сельдерей корневой: особый вид
Ароматный корневой сельдерей не так прост для выращивания. Выбирайте сорта с периодом созревания 100−120 дней, тогда есть шанс уложиться в срок при любой погоде. Лучшие сорта: «Яблочный», «Диамант», «Пражский гигант», «Егор».
Петуния: аккуратно с поливом
Семена этой культуры обладают высокой всхожестью, и их можно сеять уже в январе. С одного экземпляра (материнского куста) можно получить множество рассады, а молодые растения дают прекрасные черенки, которые без проблем укореняются в открытом грунте. Посев петуний не стоит начинать слишком рано, особенно если нет дополнительного освещения. Из-за дневного тепла на подоконнике и ночных похолоданий растения могут пострадать от черной ножки, будьте внимательны и не переливайте рассаду.
Кстати
Луковичные культуры для выгонки можно сеять в январе, и тогда к 8 Марта вы получите красивые букеты из нарциссов, крокусов и тюльпанов. После этого их можно будет пересадить в грунт для дозревания.
Планируем бюджет:
Парник-стеллаж — (пять полок, объемный) 3900 рублей. Фитолампа — 500−1800 рублей, лампы полного спектра 2500 рублей. Мини-тепличка — от 435 до 2500 рублей. Почвогрунт — (50 л) 253 рубля.