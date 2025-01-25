В Москве в начале февраля ожидается теплая погода

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Оттепельная погода в Московском регионе продлится до конца месяца, даже в первые дни февраля прогнозируется от 0 до 4 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Значения будут около 0, плюс 4 градуса днем, а ночью где-то около нуля. Будут периоды, когда ожидается погода без осадков. Интенсивных осадков ждать точно не стоит, если они и будут, то в виде мороси, небольшого дождя», — сказал он.
Вильфанд объяснил, что такую ситуацию обуславливает вынос очень теплого воздуха из атлантических широт.
Он также напомнил, что все еще существует небольшая вероятность того, что текущий январь может стать самым теплым. «Идет конкуренция с 2020 годом, потому что там тоже была очень теплая погода. Поэтому будем ждать, но радости от этого мало, рекордам зимой радоваться не стоит», — дополнил метеоролог.