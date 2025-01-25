В Москве в начале февраля ожидается теплая погода

Он также напомнил, что все еще существует небольшая вероятность того, что текущий январь может стать самым теплым. «Идет конкуренция с 2020 годом, потому что там тоже была очень теплая погода. Поэтому будем ждать, но радости от этого мало, рекордам зимой радоваться не стоит», — дополнил метеоролог.