Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордах погоды в январе

В первую декаду месяца выпало 38,5 мм осадков. Если сравнивать этот период, он был не самым снежно-дождливым, в 2014 и в 2005 годах, например, выпало 42,6 мм. Вторая декада января 2025 года тоже не стала рекордсменкой.
Однако первая половина января 2025 года стала самой сырой за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге. В центре города выпало 64,6 мм осадков. На «втором месте» оказалась первая половина января 2005 года с количеством 57,4 мм.
Сейчас январь — рекордсмен по осадкам — 2011 год, тогда выпало 82,5 мм, это 178% от нормы месяца, на втором месте 2005 год с 80,4 мм, на третьем 1959 год с 77,2 мм.
«2011 года остаётся всего 10 мм, которые могут выпасть в Санкт-Петербурге за оставшиеся до конца месяца 7 дней. Так что интрига по осадкам ещё сохраняется, будем внимательно следить за развитием погодных событий», — резюмировал главный синоптик Петербурга.