Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордах погоды в январе

«2011 года остаётся всего 10 мм, которые могут выпасть в Санкт-Петербурге за оставшиеся до конца месяца 7 дней. Так что интрига по осадкам ещё сохраняется, будем внимательно следить за развитием погодных событий», — резюмировал главный синоптик Петербурга.