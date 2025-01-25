Мощное наводнение обрушилось на бразильский город Сан-Паулу, погибло 96 человек (видео)

Сильнее всего пострадали районы в западной части города — например, Вила Мадалена, который известен как популярное место у горожан и туристов: там рестораны, картинные галереи, ночные клубы. По словам синоптиков, в Сан-Паулу было зафиксировано третье по величине количество выпавших осадков за последние 64 года.