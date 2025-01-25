Мощное наводнение обрушилось на бразильский город Сан-Паулу, погибло 96 человек (видео)

Из-за обильных осадков около 140 тысяч объектов недвижимости остались без электричества, дороги затопило, повалило деревья, залило метро, дома и торговые центры в нескольких жилых районах.
Сильнее всего пострадали районы в западной части города — например, Вила Мадалена, который известен как популярное место у горожан и туристов: там рестораны, картинные галереи, ночные клубы. По словам синоптиков, в Сан-Паулу было зафиксировано третье по величине количество выпавших осадков за последние 64 года.
Россияне, живущие в Сан-Паулу, рассказали SHOT, что затоплены только некоторые районы города. Сейчас, по их словам, вода начала постепенно отходить.