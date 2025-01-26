Российские ученые предсказали погоду в России в течение 2025 года

Исследователи отметили, что эта зима стала необычайно мягкой из-за зональной циркуляции атмосферы. Циклоны из Северной Атлантики приносят потоки теплого воздуха и создают условия низкой облачности и высокой влажности. Тем не менее волны холода все еще могут прийти европейскую часть страны и Урал уже в январе.