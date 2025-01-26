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Зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса, заявил климатолог

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Средняя температура в России зимой увеличилась примерно на 3 градуса за последние 50 лет, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Сейчас в Ричмонде: 5 м/с 43% 766 мм рт. ст. +2°
Источник: © РИА Новости

«Да, такая цифра есть (насколько потеплели зимы в России — ред.). Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. Есть определенные основания, почему именно с этого года — именно с этого периода можно начинать отсчет антропогенного воздействия. И эта цифра — примерно плюс 3 градуса по всей России. В Арктике — несколько больше, на юге России — несколько меньше», — сказал Кокорин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.