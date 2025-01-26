Зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса, заявил климатолог

«Да, такая цифра есть (насколько потеплели зимы в России — ред.). Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. Есть определенные основания, почему именно с этого года — именно с этого периода можно начинать отсчет антропогенного воздействия. И эта цифра — примерно плюс 3 градуса по всей России. В Арктике — несколько больше, на юге России — несколько меньше», — сказал Кокорин.