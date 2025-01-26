Настолько вкусный, что мясо заменит — сорт картофеля, стойкий к засухе: гладкий и ровный

Ранние сорта картофеля популярны у дачников. Все потому что результаты трудов можно оценить уже в июле. Один из таких представителей — «Ажур». Сорт высокоурожайный. Отличается особой полезностью клубней по причине высокого содержания в них кератина и витамина С, пишет портал «Русский фермер» (18+).
Корнеплоды «Ажура» имеют средние размеры и продолговатую форму. Масса их в среднем около 100 граммов. Кожура темно-розового оттенка, клубни плотной и гладкой структуры.
Картофель не требователен к особенностям почвы, но предпочитает «отдохнувшие» земли после озимых или бобовых культур. Обладает засухоустойчивостью и стойкостью к наиболее опасным заболеваниям. Среди них картофельный рак и парша. Однако при долгой дождливой и холодной погоде велик риск поражения растений фитофторозом. Поэтому ежегодно осенью рекомендуется проводить обеззараживание грунта.