На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным сахалинского управления Росгидромета, 27 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются сильные осадки, ветер порывами 22−27 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.