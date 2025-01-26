На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.