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На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв — РИА Новости. Экстренное предупреждение на понедельник объявлено на южных Курилах в связи с прохождением очередного циклона, информирует ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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Источник: © РИА Новости

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным сахалинского управления Росгидромета, 27 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются сильные осадки, ветер порывами 22−27 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.