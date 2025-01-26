Климатолог предрек бесснежные зимы в Москве

При этом климатолог уточнил, что средняя зима в Москве не потеплеет, например, на 10 градусов. Он также рассказал, что за последние 50 лет средняя температура в России зимой увеличилась примерно на три градуса. Наблюдения за этим климатическим параметром ведутся с 1976 года. Наиболее быстрое потепление происходит в Арктике, где средняя температура выросла сильнее. Медленнее потеплело на юге России, уточнил специалист.