Метеоролог Позднякова назвала даты прихода в Москву метеорологической весны

— Может быть, это случится в середине марта. В Москве сейчас нет снега, поэтому, как только высота солнца станет выше, а день будет более продолжительным, лишенная снежного покров земля начнет прогреваться быстрее. Обычно с разницей в 10 дней от весеннего равноденствия наступает метеорологическая весна. Но у нас потепление планируется ранее, поэтому ожидать ее можно уже в период с 10 по 15 марта, — предположила Позднякова.