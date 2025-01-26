Метеоролог Позднякова назвала даты прихода в Москву метеорологической весны

Эпизод метеорологической весны
По ее словам, говорить о наступлении метеорологической весны можно в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной.
— К примеру, ночью 26 января в Москве температура воздуха удерживалась у положительных отметок, день тоже обещает быть теплым. И в последующие дни (до конца января) среднесуточная температура останется положительной. Поэтому можно считать, что сейчас москвичи столкнулись с эпизодом метеорологической весны, — рассказала Позднякова.
Но это не значит, что в течение всего февраля температура воздуха будет удерживаться на том же уровне, предупредила специалист.
— Несмотря на то что среднемесячная температура воздуха в феврале будет выше климатической нормы, еще могут повториться периоды морозца и снежка. По предварительным прогнозам, нельзя наверняка сказать, что каждый следующий день будет теплее, чем предыдущий, — пояснила метеоролог.
Предварительный прогноз
Специалист считает, что в этом году метеорологическая весна наступит раньше обычного срока.
— Может быть, это случится в середине марта. В Москве сейчас нет снега, поэтому, как только высота солнца станет выше, а день будет более продолжительным, лишенная снежного покров земля начнет прогреваться быстрее. Обычно с разницей в 10 дней от весеннего равноденствия наступает метеорологическая весна. Но у нас потепление планируется ранее, поэтому ожидать ее можно уже в период с 10 по 15 марта, — предположила Позднякова.
Однако она отметила, что этот прогноз предварительный и он может меняться, потому что бывали случаи, когда за аномально теплым январем, следовали довольно холодные февраль и март.