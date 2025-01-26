Морозы не освобождают от ответственности. Что нужно делать в огороде зимой

Укрытие снегом растений
Как рассказали в «Гарденмарте», посадки хорошо переносят зиму под обильным снежным покровом. А вот морозы без снега представляют для растений серьезную угрозу, поэтому нужно проводить работы для его задерживания. Если речь идет об открытом ветреном участке, установите ширмы везде, где нужно сохранить снежный покров. Вместо щитов можно применить хворост, лапник. Во время чистки дорожек скидывайте снег под плодовые деревья и на клумбы.
«Пушистые снежные шапки на ветвях могут сломать истонченную морозом кору, поэтому нужно периодически стряхивать лишний груз», — предупреждают специалисты.
Если на ветках после сбора остались какие-то плоды, их нужно убрать, чтобы по весне они не стали источником заболеваний.
Также стоит знать, что от снега могу сломаться парники, особенно арочные. Чтобы этого избежать, нужно укрепить каркас внутри с помощью дополнительных опор.
Если случились перепады температур, на снегу появится наст. Под ним задыхается даже газонная трава. Наст нужно обязательно убирать длинным шестом или граблями.
Как защититься от грызунов зимой
Под снежным покровом отлично выживают мыши-полевки, которые повреждают цветники и древесную кору. В зимние сады также забегают зайцы.
Уплотнение из снега вокруг деревьев и клумб разрушит мышиные ходы. Обвяжите стволы лапником или поставьте пластиковые сетки. Под укрытия можно положить отпугивающее средство (к примеру, ветошь, которую пропитали березовым дегтем). Однако с ядовитой приманкой нужно быть осторожными — она должна находиться в недоступном месте для птиц, домашних животных, детей.
Как хранить овощи зимой
Урожай должен храниться при температуре +2…+4 градуса и влажности не более 90%. Чтобы убрать лишнюю сырость, поставьте в погреб емкость с солью (10 кг) или положите несколько красных кирпичей). Также нужно сделать надежную вентиляцию.
Перед тем, как убрать в погреб овощи, его нужно тщательно проветрить, просушить, обработать от плесени и гнили. Корнеплоды можно хранить в ящиках с сухим песком. При этом поврежденные овощи надо хранить отдельно.
«Капусту и бахчевые проложите несколькими слоями упаковочной бумаги или подвесьте в сетках на крюке. Лук и чеснок заплетите в косы или храните в картонных коробка», — советуют эксперты.
Лук нужно хранить в помещениях с температурой, близкой к комнатной. Урожай надо периодически перебирать, избавляясь от испорченных овощей. У картофеля обязательно надо убирать проростки.
Как хранить семена и черенки зимой
Важно знать, что клубни «спят» всю зиму при температуре +2…+6 градусов. При более низкой они замерзают, при более высокой преждевременно пробуждаются почки. В связи с этим нужно поддерживать оптимальную влажность воздуха, иначе клубни высохнут или загниют.
Также важно сделать так, чтобы в погребе не завелись грызуны. Луковицы цветов вместе с овощами хранить нельзя. Нужно разложить по углам сухие пучки мяты, полыни, ромашки, пижмы. Раз в месяц осматривайте овощи на наличие заболеваний.
Тем временем в парке «Краснодар» распустились первые в новом году цветы. Самыми ранними в наступившем 2025 году первоцветами в столице края стали крокусы.