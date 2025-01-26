Морозы не освобождают от ответственности. Что нужно делать в огороде зимой

Как рассказали в «Гарденмарте», посадки хорошо переносят зиму под обильным снежным покровом. А вот морозы без снега представляют для растений серьезную угрозу, поэтому нужно проводить работы для его задерживания. Если речь идет об открытом ветреном участке, установите ширмы везде, где нужно сохранить снежный покров. Вместо щитов можно применить хворост, лапник. Во время чистки дорожек скидывайте снег под плодовые деревья и на клумбы.