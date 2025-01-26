В Москве 26 января стало самым теплым за последние 75 лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. За последние 75 лет текущее 26 января стало самым теплым в Москве, достигнув отметки в плюс 3,2 градуса. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Таким теплым 26 января в Москве не было 75 лет! В полдень температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, уже поднялась до отметки в плюс 3,2 градуса. таким образом, этот день уже стал самым теплым с момента начала наблюдения за погодой на этой метеостанции (с 1949 года), опередив 26 января 1986 года, когда температура поднялась до плюс 2,7 градуса», — говорится в сообщении.
Леус также отметил, что температура воздуха в Москве продолжает повышаться.