В Москве 26 января стало самым теплым за последние 75 лет

«Таким теплым 26 января в Москве не было 75 лет! В полдень температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, уже поднялась до отметки в плюс 3,2 градуса. таким образом, этот день уже стал самым теплым с момента начала наблюдения за погодой на этой метеостанции (с 1949 года), опередив 26 января 1986 года, когда температура поднялась до плюс 2,7 градуса», — говорится в сообщении.