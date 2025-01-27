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Синоптики спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве 27 января

Облачно, небольшой дождь, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 27 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 45% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Московской области днем синоптики обещают от +2 до +7 градусов, а ночью температура может упасть до −1.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Ранее, 24 января, сервис «Яндекс Погода» предупредил, что в воскресенье, 26 января, погода в Москве останется пасмурной, в первой половине дня ожидается дождь со снегом. Температура утром составит +1, к вечеру потеплеет до +3, а ночью опустится до +2. По информации сервиса, ожидается умеренный ветер, днем порывы достигнут 3,2 м/с. В центральных районах столицы — Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка — в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города.

До этого, 22 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что январь 2025 года в Москве может стать вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Он отметил, что до конца месяца температура будет на градус выше нормы и значительного похолодания не ожидается.