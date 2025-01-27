Синоптики спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве 27 января

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.
В Московской области днем синоптики обещают от +2 до +7 градусов, а ночью температура может упасть до −1.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/с.
Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Ранее, 24 января, сервис «Яндекс Погода» предупредил, что в воскресенье, 26 января, погода в Москве останется пасмурной, в первой половине дня ожидается дождь со снегом. Температура утром составит +1, к вечеру потеплеет до +3, а ночью опустится до +2. По информации сервиса, ожидается умеренный ветер, днем порывы достигнут 3,2 м/с. В центральных районах столицы — Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка — в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города.
До этого, 22 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что январь 2025 года в Москве может стать вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Он отметил, что до конца месяца температура будет на градус выше нормы и значительного похолодания не ожидается.