Синоптики спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве 27 января

Ранее, 24 января, сервис «Яндекс Погода» предупредил, что в воскресенье, 26 января, погода в Москве останется пасмурной, в первой половине дня ожидается дождь со снегом. Температура утром составит +1, к вечеру потеплеет до +3, а ночью опустится до +2. По информации сервиса, ожидается умеренный ветер, днем порывы достигнут 3,2 м/с. В центральных районах столицы — Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка — в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города.