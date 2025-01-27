Аномально теплая погода сохранится на 75−85% территории РФ до конца января

«Усредненная температура за период с 27 по 31 января на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье будет превышать норму на 12 градусов. На юге европейской России аномалии будут — [температура] на 8 градусов выше нормы, на севере — на 6−8 градусов», — сказал специалист.