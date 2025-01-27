Синоптик Вильфанд: Опасные погодные явления прогнозируются в восьми регионах РФ

«На севере Архангельской области, в Костромской области, в Пермском крае в ближайшие дни ожидается сильный снег, а также гололедно-изморозевые отложения», — говорится в прогнозе метеорологов.
В Краснодарском крае теплые воздушные массы, насыщенные влагой, «будут охлаждаться на подстилающей поверхности». Как следствие — сильный туман и ухудшение видимости, отметил Вильфанд.
Также, по его словам, ухудшится погода в Татарстане и Башкортостане. Там прогнозируются дождь, мокрый снег и гололед.
На востоке страны — в Приморье и на Сахалине — в начале этой недели ветер на побережье усилится до 22−27 метров в секунду. Плюс сильный снег. Жителям надо готовиться к метели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра.