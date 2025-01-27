Нужно ли бояться изъятия дач с 1 марта: депутат развеял слухи

По Сети гуляет новость, что власти начнут массово отбирать у владельцев дачные участки, если сочтут их заброшенными, то есть неосвоенными в течение 12 месяцев.
Мол, если это участок, предназначенный для ИЖС, то собственник обязан построить на нем дом. Если предназначение — работа на даче, то якобы обязательно нужно разбить сад или огород. Некоторые даже заявляли, что изымать участок будут за любую мелочь. В Госдуме заявили, что это фейк. По словам председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, те, кто разнес этот слух, неправильно поняли или намеренно исказили внесенные в Земельный кодекс поправки, которые вступят в силу 1 марта.
«Садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и при желании для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур. То есть размещение любых построек и ведение сельхозработ — право, а не обязанность садоводов», — сказал депутат.
То есть срочно строить к весне теплицу не нужно. Если ее нет, никто не имеет права забрать у гражданина дачу только по этой причине.
По словам депутата, сейчас участок могут изъять, если прошло 3 года, а человек так его и не освоил. Заброшен участок или нет, решает только инспектор, опираясь на собственные критерии.
С 1 марта инспектору придется ориентироваться на критерии, прописанные в законе. А осваивать участок можно будет не 3 года, а 6 лет. Так что принятые поправки принесут дачникам пользу, а не ущемят их права.
«Данный закон был принят в связи с многочисленными обращениями граждан, садоводов о том, что многие соседские участки оказываются заброшенными, захламленными мусором, зарастают сорняками, опасным борщевиком, а брошенные земельные участки на территории города становятся привлекательными для асоциальных лиц или просто оказываются мусорной свалкой», — сказал Гаврилов «Парламентской газете».