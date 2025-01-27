Нужно ли бояться изъятия дач с 1 марта: депутат развеял слухи

Мол, если это участок, предназначенный для ИЖС, то собственник обязан построить на нем дом. Если предназначение — работа на даче, то якобы обязательно нужно разбить сад или огород. Некоторые даже заявляли, что изымать участок будут за любую мелочь. В Госдуме заявили, что это фейк. По словам председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, те, кто разнес этот слух, неправильно поняли или намеренно исказили внесенные в Земельный кодекс поправки, которые вступят в силу 1 марта.