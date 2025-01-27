Айсберг A23a изменил направление и не столкнется с британским островом

А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года в результате дрейфа его вынесло в открытый океан. Однако в августе 2024 года айсберг попал в океанический вихрь и остановился. Исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) говорили, что айсберг будет вращаться под влиянием Антарктического циркумполярного течения до полного разрушения. Но уже через несколько месяцев, в декабре 2024 года, ледяной глыбе удалось вырваться из «ловушки».