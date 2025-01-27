Айсберг A23a изменил направление и не столкнется с британским островом

Самый большой в мире айсберг A23a пройдет примерно в 300 км от британского острова Южная Георгия. Столкновение с островом не прогнозируется. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического института (ААНИИ).
Российские ученые рассказали, что прогнозировавшееся ранее столкновение айсберга A23a с островом Южная Георгия на юге Атлантического океана, не произойдет. Эксперты напомнили, район острова Южная Георгия часто называют «аллеей айсбергов», так как именно к нему зачастую выносит ледяные глыбы, отколовшиеся от Антарктиды.
«В первые две недели 2025 года айсберг двигался в направлении острова Южная Георгия. Однако в период с 15 по 23 января А23а сменил направление и стал отступать на запад, что хорошо видно на спутниковых снимках. Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти мимо острова. В середине 2024 года А23а схожим образом приближался к архипелагу Южные Оркнейские острова», — рассказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук.
Эксперты подтвердили, что А23а — достаточно прочный айсберг. Его устойчивости перед волнами и непогодой способствует форма: откалывающиеся куски имеют незначительный размер и разрушаются теплом океана и течениями. При этом, по словам ученых, размер айсберга все же сокращается. За время дрейфа с ноября 2023 года он потерял около 9% от своей площади из-за таяния. За 2024 год А23а преодолел путь примерно в 1,4 тыс. км.
Площадь самого большого на Земле айсберга А23а почти в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга и в два раза превышает площадь Лондона. Вес айсберга составляет почти 1 трлн т.
А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года в результате дрейфа его вынесло в открытый океан. Однако в августе 2024 года айсберг попал в океанический вихрь и остановился. Исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) говорили, что айсберг будет вращаться под влиянием Антарктического циркумполярного течения до полного разрушения. Но уже через несколько месяцев, в декабре 2024 года, ледяной глыбе удалось вырваться из «ловушки».
По последним оценкам, площадь айсберга A23a составляет 3672 кв. км. За айсбергом наблюдают ученые. Сначала они предполагали, что, начав движение в Южном океане, айсберг расколется на части, однако этого не случилось — судя по спутниковым снимкам, айсберг сохранил свою структуру. При этом ученые приходят к выводу, что айсберг откололся не из-за глобального потепления, а в ходе естественного цикла роста шельфового ледника.
Ранее ученые раскрыли катастрофические последствия таяния ледника Судного дня — так называют ледник Туэйтса в Западной Антарктиде. По оценкам специалистов, таяние ледяной глыбы грозит повышением уровня Мирового океана на полметра, что может дестабилизировать состояние соседних ледников, чье таяние повысит уровень воды на 3 м. Таяние происходит активно из-за того, что в трещины проникает теплая вода. Ледник исчезает со скоростью 30 м в год.
Прогнозы ученых указывают на то, что ледник Туэйтса и значительная часть западного антарктического ледяного покрова могут полностью разрушиться к концу XXIII века. Это приведет к подъему уровня Мирового океана на 3,3 м, что затронет прибрежные города по всему миру. При этом процесс разрушения может начать набирать скорость уже в этом столетии. Текущие исследования показывают, что, хотя некоторые процессы разрушения можно замедлить, полностью остановить таяние Туэйтса уже вряд ли удастся.