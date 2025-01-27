Первые зонтики защищали от солнца, а не от дождя. Видео

Первые зонты, защищающие от солнечных лучшей, были изобретены для царственных особ в Древнем Египте и Месопотамии. Со временем мода на такой аксессуар распространилась за пределы этих стран, и к XVII веку зонты стали популярны в Европе. Их использовали, чтобы сохранить аристократичную бледность, а называли «парасоль» (от французского «para-soleil» — «против солнца»). Зонты, защищающие от дождя, появились только в 1750 году.