Обрезка ежевики осенью: советы и важные особенности для различных сортов культуры

— Если нет возможности обрезать ежевику осенью, то советую отложить эту работу до весны. Когда придет тепло, почки начнут лопаться, покажутся зеленые листочки и будет видно, какие ветки необходимо обрезать. Те, что сухие, рекомендую удалять на уровне почвы. Ветки с красноватыми или малиновыми пятнами тоже нужно обрезать, так как это следы морозобоин и, как правило, к концу июня они засыхают. Бывает так, что ветка сухая до половины, тогда обрезайте сухую часть до сильной почки. Осенью же все ветки без исключения я обычно пригибаю под дуги и только поверх них накрываю двумя слоями нетканого материала. Если не установить каркас, то ветки от тяжести снега могут обломиться у земли.