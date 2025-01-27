Пикировка томатов: основные этапы важного процесса

«Если рассада здоровая, то необходимо следить, чтобы она не переросла, не вытянулась, и вовремя высадить ее в открытый грунт. Признаки того, что рассада готова к высадке: толщина стеблей — 1 см, высота — около 30 см, не менее восьми или девяти листьев и одна цветочная кисть. Чтобы рассада не перерастала, необходимо ее постепенно закаливать: можно приоткрывать окно на проветривание, но лучше выносить рассаду на свежий воздух, где она укрепится, а стебель станет толще. Можно начать с 15 минут. Ящики с рассадой необходимо помещать в безветренное место. А если вы заметили, что у рассады томатов начали скручиваться листочки или появились другие ярко выраженные признаки опасной вирусной инфекции, то поможет опрыскивание водным раствором обезжиренного молока (0,5 стакана развести в 1 л воды)», — рассказывает Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии.