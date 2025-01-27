Пикировка томатов: основные этапы важного процесса

Пикировка томатов — это одно их самых важных и ответственных мероприятий в весенний период для садоводов и огородников, которые активно выращивают эту овощную культуру у себя на садовом участке. В материале вместе с экспертом рассмотрим все основные моменты процедуры: когда именно и как пикировать рассаду помидоров, какие использовать емкости и инструменты, каким образом подготовить почву для помидоров, а также расскажем про уход за саженцами после всех манипуляций с корневой системой растений.
Что такое пикировка
Пикировка томатов — это важнейший этап выращивания рассады. Она заключается в пересадке молодых растений из общей емкости в индивидуальные горшочки с грунтом. Оптимальное время для пикировки — когда у сеянцев появятся два или три настоящих листочка (не семядольных). Именно в этом возрасте рассада легче переносит пересадку и быстрее приживается в новой емкости. Пикировка стимулирует активное развитие корневой системы, делает растения более крепкими и здоровыми. Не стоит бояться пикировать томаты: они хорошо переносят эту процедуру.
Главное — не затягивать с пересадкой, чтобы рассада помидоров слишком сильно не переросла.
В каких случаях необходимо пикировать томаты
Это мероприятие не всегда нужно, так как существует еще один метод выращивания семян томатов — сразу в отдельных емкостях. Этот способ без пикировки удобен тем, что корневая система активнее развивается и не нарушается в процессе пересадки, а также молодые саженцы не испытывают стресса.
Для чего все-таки нужна пикировка томатов:
пикировать эту овощную культуру необходимо, если ваши саженцы густо посажены в общем контейнере;
пикировка нужна для того, чтобы корни саженцев стали более разветвленными, крепкими и мощными;
при пикировании саженцы сажают практически до семядольных листьев (советуем углублять растения на ⅔ стебля), чтобы от основного стебля начала активно развиваться корневая система.
Благоприятные дни для пикировки томатов в 2025 году
Оптимальное время для пикировки помидоров наступает, когда на молодом растении сформируется первая пара настоящих листочков (не семядольных). Обычно это происходит примерно через три с половиной недели после того, как семенной материал был посеян. Далее представлена таблица с благоприятными днями в 2025 году.
|Февраль
|1—2, 4—6, 8—11
|Март
|1, 4—5, 8—9, 12, 15—19, 31
|Апрель
|1, 4—5, 11—12, 14—17, 23—24, 28
Общие правила пикировки томатов в домашних условиях
Ниже показан список основных принципов этого мероприятия:
следует пикировать рассаду помидоров, только когда появятся два или три настоящих (не семядольных) листочка на основном стебле;
важно отбирать только здоровые саженцы для пикировки, а больные или слабые растения советуем своевременно утилизировать;
для рассады томатов нужно заранее подготовить питательную, рыхлую и воздухопроницаемую землю, чтобы корневая система саженцев культуры после пикировки смогла быстро адаптироваться и активно разветвляться;
настоятельно рекомендуем заранее подготовить емкости и инструменты для процедуры, чтобы не отвлекать во время пересадки растений.
«Если рассада здоровая, то необходимо следить, чтобы она не переросла, не вытянулась, и вовремя высадить ее в открытый грунт. Признаки того, что рассада готова к высадке: толщина стеблей — 1 см, высота — около 30 см, не менее восьми или девяти листьев и одна цветочная кисть. Чтобы рассада не перерастала, необходимо ее постепенно закаливать: можно приоткрывать окно на проветривание, но лучше выносить рассаду на свежий воздух, где она укрепится, а стебель станет толще. Можно начать с 15 минут. Ящики с рассадой необходимо помещать в безветренное место. А если вы заметили, что у рассады томатов начали скручиваться листочки или появились другие ярко выраженные признаки опасной вирусной инфекции, то поможет опрыскивание водным раствором обезжиренного молока (0,5 стакана развести в 1 л воды)», — рассказывает Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии.
Как пикировать рассаду томатов: пошаговая инструкция
Ниже подробно опишем каждый этап работы и расскажем, как все-таки правильно проводить это важное мероприятие.
1. Подготовка рассады
«Пикировка — это рассаживание молодой рассады в большую тару или по отдельным емкостям с прищипыванием центрального корня. К пикировке томатов приступают, когда появляется первая пара настоящих листьев. За два часа до пикировки рассаду следует хорошо полить», — комментирует эксперт.
2. Подготовка емкостей и инструментов
«Можно посадить растения в ящики, а можно в отдельные горшочки емкостью не менее 250—500 мл. Для выкопки рассады очень удобно пользоваться обыкновенной вилкой или узким шпателем», — делится своим опытом Галина Гордеева.
3. Подготовка грунта для томатов
«Готовим питательный грунт, который желательно продезинфицировать, пролив темным раствором марганцовки. Земля должна быть рыхлой и воздухопроницаемой, хорошо дренированной, достаточно полезной и питательной для овощной культуры. Можно приготовить необходимый грунт самим: на одну часть огородной земли берем столько же покупного грунта, ⅕ верхового раскисленного торфа, одну столовую ложку древесной золы, две горсти перлита или вермикулита для разрыхления грунта», — советует эксперт Галина Гордеева.
4. Процесс высадки саженцев в емкость
«В подготовленной емкости, заполненной питательной почвой, пальцем, карандашом или специальной палочкой делаем углубление и аккуратно опускаем в него сеянец до семядольных листочков и плотно вокруг прижимаем пальцами грунт. Если высаживаете рассаду не в стаканчики, а в ящики, то между растениями должно быть расстояние не менее 8—10 см. Не стоит пикировать рассаду сразу в большие горшки, так как это может привести к закисанию почвы», — рассказывает эксперт.
Уход за рассадой томатов после пикировки
Чтобы рассада помидоров развивалась активно, но гармонично и была готова к пересадке в грунт, важно создать ей условия, максимально приближенные к естественным. Перечислим их:
оптимальная температура в помещении — +18…+22 °C;
яркий и рассеянный свет, можно добавить дополнительную подсветку фитолампами в вечернее время;
умеренный полив растений.
Важно помнить, что пикировка — это процесс, требующий аккуратности при работе с корнями томатов. Корневая система помидоров очень хрупкая, и в дальнейшем она будет медленно восстанавливаться. Чтобы не повредить овощную культуру, пересаживать томаты в отдельные емкости нужно, как только появятся первые настоящие листочки. Семядольные листочки (первые два круглых) не считаются настоящими, поэтому необходимо дождаться следующих листочков саженца.
Помидор — теплолюбивое растение. Для его успешного роста после пикировки требуется соблюдать стабильный температурный режим: ночью не ниже +16 °C и не выше +20 °C, днем — в пределах +22…25 °C.
Полив
«После пересаживания растений в отдельные емкости их нужно обязательно полить даже при использовании влажного грунта, тогда в почве не останется пустот. Распикированную рассаду нужно поставить на два дня в затененное место для благополучной адаптации и укоренения. Затем ее размещают в самом светлом месте, температура днем должна составлять +20…+22 °C, а ночью — +16…+18 °C. Томатной рассаде достаточно двух поливов в неделю, но пока саженцы молодые, не следует допускать их пересыхания. Увлажнять нужно под корень, стараясь, чтобы вода не попадала на листья. Лучше поливать реже и обильно, чем часто и помаленьку», — комментирует Галина Гордеева.
Подкормка
Иногда случается так, что саженцы томатов начинают расти медленнее. Чаще всего это наблюдается как раз таки после пикировки. Основные причины: некачественная и непригодная для культуры почва, сильное повреждение корней. В первом случае грунт можно улучшить, посыпав его золой. Также стоит проверить растения на наличие дефицита питательных веществ и при необходимости подкормить их различными удобрениями. А для быстрого и эффективного восстановления корней помидоров рекомендуем использовать стимулятор корнеобразования, например «Циркон» или «Корневин».
«Первую подкормку после пикировки можно сделать уже примерно через 10 дней, применив удобрение с преобладанием азота, например кальциевую селитру из расчета 1 г на 1 л воды. Вторая подкормка должна быть направлена на укрепление и здоровый рост корней. Для этого берут монофосфат калия 1 г на 1 л (фосфор отвечает за хорошее развитие корней). В дальнейшем можно удобрять рассаду по необходимости, но не чаще чем через две недели после предыдущей подкормки. Хорошо использовать специальные комплексные удобрения для рассады, подкармливать обязательно нужно после полива почвы», — поделилась важной информацией про удобрения Галина Гордеева.
Освещение
Эта теплолюбивая овощная культура считается еще и светолюбивой, поэтому следует обеспечить саженцам помидоров хорошее освещение после пикировки. Важно помнить, что молодые растения без дополнительной подсветки вырастают слабыми и с тонким стеблем, а также сильно вытянутыми. Все это приводит к плохому развитию растений до момента пересадки в открытый грунт или в теплицу и даже снижению урожайности томатов. Но именно подсветка позволяет получить в будущем сильные, коренастые, здоровые и хорошо плодоносящие кусты этой овощной культуры.
Самым лучший вариантом освещения станет фитолампа, которую рекомендуется устанавливать на расстоянии 10—12 см от верхушек саженцев помидоров. Однако стоит учитывать, что наличие солнечного света также важно, поэтому следует размещать растения на подоконнике или в комнате рядом с окном, где больше всего солнца.
Для равномерного освещения каждые 10—14 часов настоятельно советуем аккуратно поворачивать стаканчики с молодыми томатами.
Частые ошибки при пикировке томатов
"Самая главная ошибка — это несвоевременная пикировка. Пересаживать рассаду томатов нужно, когда появятся один или два настоящих листочка, это примерно через две или три недели после появления всходов. При посадке сеянца в ямку необходимо проследить за корнями, не загибать их кверху, а оставить строго вертикально вниз.
Не рассаживайте сеянцы сразу в большие или, наоборот, в слишком маленькие емкости. Нельзя переливать рассаду или пересушивать ее. Томаты не терпят опрыскиваний, так как влага задерживается на листьях, покрытых волосками, и они могут начать загнивать. А еще необходимо готовить хороший питательный грунт", — рассказывает эксперт.
Совет эксперта
«Самое главное в пикировке томатов — это не торопиться и все заранее подготовить (емкости с грунтом, инструменты), а также тщательно и аккуратно рассадить каждый сеянец. Готовьте специальный питательный грунт для томатов. Чем качественнее пройдет пересадка, тем быстрее приживутся молодые растения овощной культуры. Не жалейте отстающие в росте или больные растения, их необходимо удалять», — призывает эксперт Галина Гордеева.
Что нужно запомнить о пикировке рассады томатов
Пикировка представляет собой способ аккуратной пересадки подготовленной рассады овощной культуры, который помогает быстро укрепить растения и повысить их урожайность в будущем. Весь процесс пикировки помидоров достаточно прост, но неправильное выполнение каких-либо действий может привести к повреждению корневой системы растений. Для вашего удобства собрали в список все важные моменты и тонкости, которые советуем запомнить:
1. Пикировку лучше всего проводить, когда у сеянцев появляются два или три настоящих листочка (не считая семядольных). В этой фазе рассада лучше переносит пересадку и быстрее адаптируется к новым условиям, а корневая система начинает активнее разветвляться.
2. Во время пикировки рассады сажайте крепкие растения и углубляйте стебель на ⅔ его длины. Это необходимо для стимуляции формирования крепкого корня от основного стебля помидора.
4. Для саженцев помидоров необходимо подготовить питательный, рыхлый и воздухопроницаемый грунт, чтобы корни растений после пикировки могли быстро прижиться и начать активно расти.
5. Через 10 дней после процедуры проведите первую подкормку, используя азотное удобрение, например кальциевую селитру (1 г на 1 л воды). А еще для здорового роста создайте подсветку с использованием фитолампы.
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии