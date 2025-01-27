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Народные приметы погоды на 28 января 2025: что можно и нельзя делать, какие суеверия связаны с этим днем

28 января — читаем книги, учимся у родственников и стараемся не переедать. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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28 января в народном календаре — Павел Пустынник. Православные верующие в этот день вспоминают преподобного Павла Фивейского, святого и первого христианского монаха, который 91 год провел в отшельничестве (а всего, согласно преданиям, прожил 113 лет).

Приметы погоды 28 января

В этот день наши предки замечали, что день начал становиться длиннее, а, значит, до весны осталось недолго. Считалось, что если утром морозно и солнечно, то холода задержатся еще на две недели. Кроме того, на этот день есть такие приметы:

  • сильный ветер — к заснеженным дорогам;
  • изморозь — к скорым снегопадам;
  • ровно падающий снег — к спокойной и стабильной погоде;
  • заря короткая — к снегопаду;
  • ясное небо — облаков не будет еще три дня;
  • морозные узоры на окнах напоминают колосья — к хорошему урожаю;
  • снегири щебечут — к перемене погоды.

Что можно делать 28 января

Святой Павел помогал всем, кто учится и занимается саморазвитием, поэтому в этот день принято учиться новому и передавать знания всем желающим. Вот чем обычно занимались в Павлов день:

  • проводили время в кругу семьи и друзей, обсуждали общие планы;
  • учили подрастающие поколения житейской мудрости;
  • наводили порядок в квартире и проветривали окна;
  • проверяли инструменты для весеннего земледелия, проводили мелкий ремонт;
  • читали книги, особенно из новых областей знания;
  • готовили травяные настои для здоровья.

Что запрещено делать 28 января

В этот день нельзя игнорировать любые поломки и неисправности в доме — если что-то не так, нужно это починить. Плохой приметой считалось оставить в комнатах грязь и пыль: нужно было прибрать жилище тщательно. Кроме этого, воспрещалось:

  • пересчитывать деньги — можно лишиться достатка;
  • завидовать черной завистью — все печали и беды удвоятся;
  • устраивать затяжные конфликты: зимой от дурных эмоций погода портится;
  • бездумно расходовать запасы еды и дров: холода накажут за опрометчивость;
  • отказываться от советов старших родственников, которые предлагают проверенные временем решения.