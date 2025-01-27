Не делайте так. Грубые ошибки при посадке лука на рассаду

Выращивание лука из семян за сезон — выгодное решение как по времени, так и по стоимости. Семена обходятся значительно дешевле севка, который к тому же нередко стрелкуется.
Но и эта задача непростая, дачникам надо знать некоторые правила, иначе урожая им не видать. Садовод Светлана Городецкая заявила, что на этапе рассады лук часто увядает и вытягивается, что приводит к гибели.
Основы посадки
1. Для посева лука на рассаду необходима глубокая емкость (минимум 10 см, а лучше 12−14 см), особенно если вы не планируете пикировку. Это обеспечит растениям достаточное пространство для развития мощной корневой системы.
2. Почвенная смесь для лука должна быть легкой и воздухопроницаемой. Смешайте садовую землю с нейтрализованным торфом в равных пропорциях и добавьте вермикулит или перлит для рыхлости.
3. Густота посева влияет на развитие рассады. Чтобы избежать вытягивания и полегания, распределяйте семена в рядки с интервалом 3 см, а в ряду — 1−2 см. Пикировка в этом случае не требуется.
Частые ошибки
Причина 1: Высокая температура
Лук предпочитает прохладу, особенно в ранней стадии роста. Жара заставляет лук вытягиваться и слабеть. Идеальная температура для рассады лука — от +5 до +15 градусов. Для этого рассаду можно разместить в прохладном месте после появления всходов.
Чтобы лук не вытягивался, его необходимо регулярно подрезать на высоте 12−15 см. Когда стебель укрепится, лук начнет расти вертикально.
Несмотря на то, что лук любит свет, он не переносит прямых солнечных лучей. Рассаду лучше размещать на восточных или западных окнах, где есть рассеянный свет и не так жарко.
Причина 2: Переувлажнение
Лук не терпит застоя воды в почве. Из-за этого корни плохо развиваются, и лук остается слабым. Поливать лук следует умеренно, только после того, как верхний слой почвы просохнет.
Если у лука сохнут кончики листьев, это может быть связано не с недостатком полива, а с низкой влажностью воздуха и высокой температурой. В таком случае опрыскивания и частые поливы не помогут. Лучше переместить рассаду в более прохладное место.
Причина 3: Грибковые заболевания
Лук часто поражается грибковыми заболеваниями даже на стадии рассады. Чтобы предотвратить это, перед посевом необходимо обеззаразить почву и пролить посевы биофунгицидами. Это поможет растениям развиваться здоровыми и крепкими.