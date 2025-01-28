Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 29 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

29 января — заботимся о домашних животных, рассказываем хорошие сны и подметаем дом. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 75% 753 мм рт. ст. +3°
Источник: The Dodo

29 января в народном календаре — Петр-полукорм. Православные верующие в этот день вспоминают апостола Петра. Святой Петр считается покровителем домашних животных, так что у крестьян этот день был традиционно связан с домашним скотом.

Приметы погоды 29 января

На этот день часто выпадали сильные морозы, про которые даже сложилась поговорка: «они и железо рвут, и птиц на лету бьют». Кроме того, были на Петров день такие приметы:

  • с ночи стоит туман — облаков будет мало;
  • на дворе метель — лето выдастся дождливым;
  • северный ветер — к морозам;
  • красное солнце на закате — завтра будет морозно и солнечно;
  • птицы поют — скоро потеплеет;
  • животные беспокоятся — к плохой погоде;
  • кот свернулся клубком — к холоду, растянулся на полу — к теплу

Что можно делать 29 января

В этот день традиционно заботились о домашних животных: проверяли, как питомцы себя чувствуют, достаточно ли корма осталось на остаток зимы. Считалось, что рассказывать про запасы другим нельзя — иначе их постигнет беда вроде пожара или кражи.

Вот чем еще можно заняться в Петров день:

  • если приснился хороший сон, нужно поделиться его деталями с близкими — тогда, возможно, и сбудется;
  • заняться уборкой и освободить жилище от накопившегося хлама;
  • устроить ужин для друзей и близких, а остатками поделиться с животными;
  • подумать о смене работы или найти себе новое хобби;
  • положить в холодильник мясо, рыбу и яйца — тогда весь год в доме будет достаток.

Что запрещено делать 29 января

В этот день нельзя обижать скотину и любых домашних животных, обращаться с ними грубо — апостол Петр накажет. Кроме того, не стоит:

  • оставлять пустым погреб и холодильник — можно провести в голоде остаток зимы;
  • оставлять грязными полки кладовой, холодильника и других мест для продуктов — Домовой разозлится и раздаст все припасы нечистой силе;
  • девушкам — выходить из дома, пока не подметут все полы: чем больше сора наметут, тем больше счастья ждет дом;
  • выкидывать найденное зерно или крупу: находку нужно поднять, загадать желание и смолоть в муку, которую рассыпать по двору;
  • брать в руки ножницы, пилы или ножи — загрызут волки;
  • прясть или ткать — велик шанс пораниться;
  • отправляться в дальний путь и ходить в лес — мороз застанет врасплох;
  • любоваться на свое отражение в зеркале — нечистые силы украдут через него всю красоту.