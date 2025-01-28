Народные приметы на 29 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

29 января в народном календаре — Петр-полукорм. Православные верующие в этот день вспоминают апостола Петра. Святой Петр считается покровителем домашних животных, так что у крестьян этот день был традиционно связан с домашним скотом.
Приметы погоды 29 января
На этот день часто выпадали сильные морозы, про которые даже сложилась поговорка: «они и железо рвут, и птиц на лету бьют». Кроме того, были на Петров день такие приметы:
- с ночи стоит туман — облаков будет мало;
- на дворе метель — лето выдастся дождливым;
- северный ветер — к морозам;
- красное солнце на закате — завтра будет морозно и солнечно;
- птицы поют — скоро потеплеет;
- животные беспокоятся — к плохой погоде;
- кот свернулся клубком — к холоду, растянулся на полу — к теплу
Что можно делать 29 января
В этот день традиционно заботились о домашних животных: проверяли, как питомцы себя чувствуют, достаточно ли корма осталось на остаток зимы. Считалось, что рассказывать про запасы другим нельзя — иначе их постигнет беда вроде пожара или кражи.
Вот чем еще можно заняться в Петров день:
- если приснился хороший сон, нужно поделиться его деталями с близкими — тогда, возможно, и сбудется;
- заняться уборкой и освободить жилище от накопившегося хлама;
- устроить ужин для друзей и близких, а остатками поделиться с животными;
- подумать о смене работы или найти себе новое хобби;
- положить в холодильник мясо, рыбу и яйца — тогда весь год в доме будет достаток.
Что запрещено делать 29 января
В этот день нельзя обижать скотину и любых домашних животных, обращаться с ними грубо — апостол Петр накажет. Кроме того, не стоит:
- оставлять пустым погреб и холодильник — можно провести в голоде остаток зимы;
- оставлять грязными полки кладовой, холодильника и других мест для продуктов — Домовой разозлится и раздаст все припасы нечистой силе;
- девушкам — выходить из дома, пока не подметут все полы: чем больше сора наметут, тем больше счастья ждет дом;
- выкидывать найденное зерно или крупу: находку нужно поднять, загадать желание и смолоть в муку, которую рассыпать по двору;
- брать в руки ножницы, пилы или ножи — загрызут волки;
- прясть или ткать — велик шанс пораниться;
- отправляться в дальний путь и ходить в лес — мороз застанет врасплох;
- любоваться на свое отражение в зеркале — нечистые силы украдут через него всю красоту.