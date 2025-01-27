Погода как перед Первой мировой. Синоптики рассказали, каким будет февраль

Тепло будет не только на Русской равнине, но и в Поволжье. А причиной стало перемещение воздушных масс из Африки. Оно привело к тому, что в ночь на воскресенье в Москве температура воздуха составила +1,1°C, побив рекорд по теплу 1986 года. А в ночь на понедельник пал рекорд, державшийся с 1914 года. Тогда максимальное значение температуры достигло +3°C, а в этом году +3,2°C.