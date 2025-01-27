Погода как перед Первой мировой. Синоптики рассказали, каким будет февраль

Последняя неделя января на европейской части России началась с апрельской погоды. В Москве побит температурный рекорд, установленный ещё 111 лет назад, в год начала Первой мировой войны! И по прогнозам синоптиков, впереди новые рекорды, которые будут устанавливаться ежедневно.
А что дальше? Вернутся ли морозы в феврале или с зимой можно попрощаться?
Превышение над нормой станет двузначным
Аномальное тепло стоит на всей европейской части России. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в течение этой недели превышение значений температур над климатической нормой станет двузначным — от 10 до 12.
Тепло будет не только на Русской равнине, но и в Поволжье. А причиной стало перемещение воздушных масс из Африки. Оно привело к тому, что в ночь на воскресенье в Москве температура воздуха составила +1,1°C, побив рекорд по теплу 1986 года. А в ночь на понедельник пал рекорд, державшийся с 1914 года. Тогда максимальное значение температуры достигло +3°C, а в этом году +3,2°C.
В течение дня рост температуры продолжился, и местами она поднялась до +6°C. Романа Вильфанд предупредил, что стоит ждать новых рекордов. «Это касается не только Москвы, но очень многих городов и весей. Поэтому завтра будет просто пестреть метеорологическими рекордами», — сказал специалист.
Куда дотянется тёплое дыхание Атлантики
Центр погоды «Фобос» подтверждает этот прогноз.
"На склонах Кавказа, в низовьях Волги и Дона температура повысится до +5…+10°C, в Крыму и на Кубани — до +11…+16°C, — сказано в сообщении Центра. — На Среднюю Волгу придёт потепление, правда, здесь время от времени пройдут небольшие снегопады, местами с дождём, а преобладающая дневная температура повысится до −2…+3°C.
Северо-Запад окажется во власти атлантических циклонов, несущих вместе с облаками и осадками согретые Гольфстримом воздушные массы. В результате температурный режим окажется заметно теплее климата — на севере до −3…+2°C, в южной части — до +1…+6°C".
В Центральной России столбики термометров дотянутся до +2…+7°С. На Урале в начале недели будет ещё достаточно холодно, но потом и туда дотянется тёплое дыхание Атлантики: дневная температура вырастет до −3…+2°С. На Южную Сибирь атлантические воздушные массы не смогут воздействовать, и там ожидается −9…-14°С. Время от времени будет идти снег.
Великолепная пятёрка рекордов
В Санкт-Петербурге метеорологи обещают временами дожди, а дневную температуру — на уровне +3…+5°C. В Москве в понедельник и четверг тоже возможны небольшие осадки, но главное — «апрельское тепло» в конце января побьёт серию прежних температурных достижений.
В понедельник, как уже сказано, пал рекорд 27 января 1914 года (+3°C). Во вторник наверняка будет побит рекорд 1923 года (+3,1°C), в среду — 2001 года (+2,9°C), в четверг — 2016 года (+3,0°C), в пятницу — тоже 2016-го (+3,9°C). В выходные, в первые дни февраля, оттепель сохранится, но уже выпадут смешанные осадки (снег с дождём).
«Этот январь может стать одним из самых тёплых за всю историю регулярных метеоизмерений, повторив рекордный январь 2020 года, когда среднемесячная температура воздуха составила +0,1°C, — считает ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец. — И этому поможет великолепная пятёрка рекордов тепла, которая станет венцом необычно тёплой середины безморозной зимы».
Морозы будут, но… несильные
А что дальше? Стоит ли ждать возвращения холодов в феврале?
По словам заведующего кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессора Александра Кислова, сейчас утверждать ничего наверняка нельзя — прогноз на месяц дать невозможно. «Более того, такой прогноз (субсезонный) — наиболее трудный. Даже прогноз на сезон оправдывается надёжнее», — сказал он aif.ru.
«Как и январь, февраль на большей части Русской равнины тоже прогнозируется как минимум на 4−7°C выше среднемесячной нормы с небольшим недобром осадков, — уверены в Центре погоды “Фобос”. — В заключительном месяце зимы не видно ни одной волны серьёзного арктического вторжения.
Традиционные возвраты умеренных холодов, но в рамках нормы, вероятны в марте, однако и первый месяц весны ожидается на несколько градусов теплее нормы. Аномально тёплая зима плавно перейдёт в тёплую весну с рекордно ранним и слабым половодьем, которая передаст эстафету относительно умеренному лету".
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уверен, что хотя бы в Москву холода ещё вернутся. Тем не менее, среднемесячную норму температура в феврале превысит на 4−5°C.
«Морозы всё-таки себя проявят, но будут несильными. В начале февраля температура понизится до −3−5°C, а к концу первой декады ожидается местами и до −10°C. Будут и небольшие осадки», — отметил Александр Ильин.
Кстати, об осадках. Пока на европейской части России стоит оттепель, земля стремительно теряет снежный покров. По наблюдениям того же Евгения Тишковца, в Москве «единственный бастион зимы сохранился в Тушино — 3 см».
Граница снежного покрова в эти тёплые январские дни отступала на северо-восток, и к концу месяца без снега останутся весь запад и юг России. «Линия границы снежного покрова пройдёт через восточные районы Ленинградской и Тверской областей, а также Верхнее и Среднее Поволжье. Всё, что слева от этой полосы — практически голая земля», — объясняет специалист «Фобоса».