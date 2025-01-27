Когда сажать каллы в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Сроки посева

Для проращивания в горшках — начало марта. В открытом грунте — конец апреля — май (в зависимости от региона страны)



Глубина посадки

5—10 см в зависимости от размера клубня



Температура почвы

Для высадки в открытый грунт необходимо, чтобы почва прогрелась минимум до +10 °C



Освещенность

Идеально подходят слегка затененные места или участки с рассеянным солнечным светом



Полив Умеренный и регулярный, особенно в период активного роста. Обязательно избегайте застоя воды в почве



Почва Легкая, плодородная, хорошо дренированная. Идеальный уровень pH — 6,0—6,5



Удобрения

Проводят подкормки органическими или комплексными минеральными удобрениями один раз в месяц во время активного роста и цветения

