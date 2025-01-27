Когда сажать каллы в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Наступает идеальный момент, чтобы начать готовиться к новому садовому сезону. В этой статье мы расскажем об элегантных каллах — растениях, которые ценятся не только за их необычный внешний вид и долговечность, но и за глубокую символику, олицетворяющую чистоту и изящество. Чтобы добиться обильного цветения, важно правильно определить дни, когда сажать каллы в 2025 году, а также выбрать качественные клубни декоративной культуры и обеспечить растениям соответствующий уход.
Что важно знать о выращивании калл
Эти декоративные растения требуют соблюдения определенных условий для активного роста. Они чувствительны к качеству почвы, режиму полива и уровню освещенности. Если учитывать все особенности, каллы будут радовать своими прекрасными цветами весь сезон. Ниже представлена подробная таблица с основными рекомендациями.
|Сроки посева
|Для проращивания в горшках — начало марта. В открытом грунте — конец апреля — май (в зависимости от региона страны)
|Глубина посадки
|5—10 см в зависимости от размера клубня
|Температура почвы
|Для высадки в открытый грунт необходимо, чтобы почва прогрелась минимум до +10 °C
|Освещенность
|Идеально подходят слегка затененные места или участки с рассеянным солнечным светом
|Полив
|Умеренный и регулярный, особенно в период активного роста. Обязательно избегайте застоя воды в почве
|Почва
|Легкая, плодородная, хорошо дренированная. Идеальный уровень pH — 6,0—6,5
|Удобрения
|Проводят подкормки органическими или комплексными минеральными удобрениями один раз в месяц во время активного роста и цветения
|Укрытие на зиму
|В большинстве регионов клубни необходимо выкапывать на зиму для хранения в помещении
Как выбрать клубни калл
Выбор качественного посадочного материала — один из важнейших этапов, влияющий на пышное цветение калл. Вот основные рекомендации, которые помогут вам сделать правильный выбор:
Проверяйте упругость клубней. В здоровом состоянии посадочный материал должен быть плотным и твердым на ощупь. Мягкие участки могут быть признаком начавшегося загнивания.
Выбирайте крупные клубни. Такие клубни обладают большим запасом питательных веществ, что способствует активному росту и обильному цветению.
Осматривайте поверхность клубней калл. Она должна быть ровной, гладкой, без трещин, пятен и других повреждений.
Проверяйте наличие точек роста. На клубнях должны быть видны бугорки (это зачатки будущих побегов).
Обращайте внимание на запах. Если клубень пахнет плесенью или гнилью, от покупки рекомендуем отказаться.
Покупайте у проверенных поставщиков. Лучше выбирать клубни в специализированных магазинах или питомниках, где соблюдаются условия хранения.
Как хранить клубни зимой
Каллы не могут зимовать в открытом грунте в климатических условиях России, так как они не переносят отрицательных температур. Поэтому до весны их необходимо хранить в комфортных условиях. Вот как именно это сделать:
Своевременно выкопайте клубни. Делайте это осенью после увядания листвы, но до наступления первых заморозков.
Очистите клубни от почвы. Аккуратно удалите остатки земли, стараясь не повредить поверхность клубней.
Промойте и продезинфицируйте клубни. Делать это стоит теплой водой. После чего обработайте их слабым раствором марганцовки или фунгицидом для защиты от грибковых заболеваний.
Просушите клубни. Двух дней при комнатной температуре будет достаточно, чтобы избавить их от лишней влаги.
Храните клубни в прохладном месте. Разместите их в бумажных пакетах, ящиках с песком или вермикулитом. Оптимальная температура хранения — +5…+10 °C.
Регулярно проверяйте клубни. В течение зимы осматривайте их на наличие повреждений и пораженных плесенью участков, чтобы вовремя удалить испорченные экземпляры.
При правильном хранении клубни калл сохраняют свою жизнеспособность до весны.
Когда сажать каллы в горшок на проращивание
Предварительная посадка клубней культуры на проращивание — это отличный способ обеспечить раннее цветение. Рекомендуется начинать этот процесс в марте, чтобы декоративные растения успели достаточно развиться до высадки в открытый грунт. Используйте горшки диаметром 10—15 см, наполняйте их легкой плодородной почвой.
Посаженные клубни калл рекомендуем держать только в теплом месте с температурой +15…+20 °C, обеспечивая умеренный полив.
Сроки посадки клубней калл в открытый грунт
Посадочный материал можно начинать высаживать в клумбы, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до +10 °C. В средней полосе России это конец апреля — май. В южных регионах сроки посадки сдвигаются на март — апрель.
При посадке клубней калл важно учитывать погодные условия и особенности вашего региона.
Таблица благоприятных дней для посадки калл по лунному календарю
Ниже собрали в таблицы наиболее подходящие дни для посадки клубней калл. Даты были подобраны с учетом лунного календаря садовода и огородника на 2025 год.
Посадка клубней калл в горшки на проращивание
|Месяц
|Благоприятные дни
|Март
|1, 4—5, 8—9, 12—13, 18, 31
|Апрель
|1—4, 9, 15, 28—30
Посадка клубней калл в открытый грунт
|Месяц
|Благоприятные дни
|Апрель
|1—4, 9, 15, 28—30
|Май
|1—3, 6—8, 11—12, 21, 28—30
Как правильно сажать клубни калл в открытый грунт
Эти элегантные растения способны украсить любой сад. Однако чтобы экзотические цветы радовали вас своей красотой, необходимо знать уникальные особенности их выращивания. Правильная посадка и уход за клубнями калл в открытом грунте обеспечат здоровый рост и обильное цветение культуры. Давайте разберемся, как правильно подготовить клубни, выбрать почву, ухаживать за растениями и какие тонкости следует учитывать в процессе.
Как подготовить клубни к посадке
Осмотр и выбор клубней. Перед посадкой внимательно осмотрите клубни калл. Они должны быть плотными, без гнилостных пятен или повреждений. Если на клубнях есть подсохшие участки, аккуратно срежьте их стерильным ножом, обработайте срез толченым углем или специальным фунгицидом.
Замачивание. Рекомендуем за несколько часов до посадки замочить клубни в специальном растворе стимулятора роста. Это укрепит растение, ускорит его адаптацию и развитие. Подойдет «Эпин-экстра» или аналогичный препарат.
Проращивание (при необходимости). Для ускорения цветения можно предварительно прорастить клубни в домашних условиях. Для этого их высаживают в горшки с легкой питательной почвой за три или четыре недели до пересадки в грунт. Советуем умеренно поливать и обеспечить хорошее освещение для проращивания калл.
Какую почву выбрать
Структура почвы. Каллы предпочитают рыхлый, хорошо дренированный грунт. Лучшая почва для них — это смесь плодородной земли, песка и перегноя. Это обеспечит цветущим растениям доступ к питательным веществам и предотвратит застой воды.
Кислотность. Идеальная кислотность для калл — слабокислая или нейтральная (показатель pH — примерно 6—7). Если почва в вашем саду слишком кислая, советуем добавить древесную золу или доломитовую муку. На участках с щелочными почвами в лунки с клубнями калл замешивают небольшое количество слабокислого верхового торфа.
Подготовка участка. Перед посадкой клубней следует тщательно перекопать землю, удалить сорняки и добавить органическое удобрение в почву (например, компост). Все эти мероприятия создадут идеальные условия для укоренения декоративной культуры.
Как ухаживать за каллами
Полив. Каллы любят влагу, но не переносят застоя воды в почве. Поливайте растения регулярно, особенно в период активного роста. Однако следите, чтобы вода не скапливалась у основания клубня, так как это может привести к активному загниванию.
Подкормка. Для здорового роста и пышного цветения каллам нужны удобрения. Используйте комплексные препараты с высоким содержанием фосфора и калия. Подкармливайте растения один или два раза в месяц.
Прополка и рыхление. Регулярно удаляйте сорняки вокруг калл, чтобы они не конкурировали с цветами за влагу, питательные вещества и свет. А рыхление почвы улучшит доступ воздуха к корням декоративной культуры.
Защита от болезней и вредителей. Каллы подвержены грибковым заболеваниям, особенно при переувлажнении почвы. Для профилактики тщательно опрыскивайте растения фунгицидами. От слизней и улиток помогут специальные ловушки или мульчирование почвы острыми материалами (например, щебнем).
Какое выбрать место для посадки калл
Освещенность. Каллы любят свет, но прямое солнце может повредить их нежные листья. Идеальное место — легкая полутень в цветнике. Если солнце слишком активно, организуйте небольшое затенение, посадив по соседству более крупное растение.
Местоположение. Как было сказано ранее, каллы любят влагу, но не терпят ее застоя. Поэтому при выборе места под посадку рекомендуем избегать низинных зон.
Какие растения посадить рядом с каллами
Чтобы цветок мог полностью раскрыть свой потенциал, важно учитывать особенности его соседства с другими растениями. Каллы предпочитают влажную, богатую органикой почву и слегка затененные участки. Соблюдение принципов совместимости поможет создать гармоничную клумбу, где каллы будут чувствовать себя комфортно и радовать вас своим цветением. Существует несколько групп растений-конкурентов, которые не подходят для соседства с каллами.
Растения с глубокими корнями. Виды, которые активно развивают мощную корневую систему, могут конкурировать с каллами за влагу и питательные вещества. Примеры: пионы, которые требуют много питательных веществ, а также клематисы, активно разрастающиеся в глубину.
Растения, вытягивающие много воды из почвы. Каллы нуждаются во влажной почве в цветнике, поэтому растения, которые быстро вытягивают влагу, создают стрессовые условия для культуры. Примеры: сирень (кустарники с мощной корневой системой); розы, особенно если они растут в песчаной или слабопитательной почве; флоксы и георгины, активно потребляющие воду.
Растения, любящие сухую почву. Каллы предпочитают увлажненную почву, и их соседство с растениями, которые предпочитают сухие условия, может быть губительным для обеих сторон. Примеры растений: лаванда, чабрец (тимьян), очитки (седумы).
Растения, создающие глубокую тень. Каллам нужна рассеянная тень, но большая тень может ухудшить их рост. Примеры: вяз и другие крупные деревья с густой кроной; крупные виды папоротников, которые активно разрастаются и могут затенять каллы.
Агрессивные почвопокровные растения. Эти растения быстро распространяются, занимая пространство и вытесняя каллы. Примеры: барвинок, садовая герань, кислица.
Лучшие соседи для калл — это растения, которые также предпочитают влажную и питательную почву, например астильбы, ирисы, карликовые хосты, лилии, низкорослые папоротники.
Полезные советы по выращиванию калл
Вот основные рекомендации:
Глубина посадки. Клубни калл следует сажать на глубину около 5—10 см. Расстояние между растениями должно составлять 20—40 см, чтобы они могли свободно и активно развиваться.
Мульчирование. Для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков можно мульчировать почву вокруг калл. Следует использовать скошенную траву, древесную кору, а также компост.
Выкопка клубней культуры. Если вы выращиваете каллы в регионах с суровыми зимами, их клубни необходимо аккуратно выкопать перед наступлением холодов, тщательно просушить и поместить на хранение в прохладное место. Все эти мероприятия позволят сохранить клубни цветущего растения.
Отзыв эксперта
«Каллы, несомненно, украсят ваш сад, так как это красивый и изящный цветок. В отечественном садоводстве каллы издавна выращивали как оранжерейную культуру. К сожалению, в открытом грунте растение не зимует, необходимо ежегодное выкапывание клубней. Поэтому предпочтительнее использовать каллы в интерьерном озеленении. Растение мало поражается злостными вредителями. А самой привлекательной характеристикой калл для фитодизайнеров считается их теневыносливость. Это декоративное растение можно выращивать в офисах, кафе, ресторанах, где источников света не так много», — комментирует Галина Ерофеева, доцент кафедры ландшафтной архитектуры МСХА имени К. А. Тимирязева.
Главное о выращивании калл
Многие боятся выращивать эти растения, считая их капризными, но это не совсем так. Каллы — настоящие аристократы среди цветов. Главное — следует соблюдать баланс между влагой и дренажем, ведь застой воды — это основная проблема. Также важно не забывать про подкормки: каллам жизненно необходимы калий и фосфор для цветения. Если вы обеспечите правильный уход, каллы будут радовать вас долгие годы. Ниже собрали основные моменты, которые нужно учитывать при выращивании этих эффектных цветов. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете наслаждаться красотой калл в вашем саду, превратив их в главный акцент ландшафта.
1. Подготовьте клубни. Осмотрите, обработайте и при желании прорастите клубни перед посадкой в открытый грунт.
2. Выбирайте правильную землю для калл. Рыхлая, питательная и хорошо дренированная почва — идеальный состав грунта.
3. Правильно поливайте. Советуем соблюдать умеренный и регулярный полив без застоя воды.
4. Регулярно подкармливайте растения. Комплексные удобрения помогут добиться обильного цветения культуры.
5. Обеспечьте свет и тень. Каллы предпочитают рассеянный свет или легкую полутень.
6. На зиму выкапывайте клубни. В холодных регионах клубни нужно выкапывать и хранить в помещении до высадки.
Эксперт: Галина Ерофеева, доцент кафедры ландшафтной архитектуры МСХА имени К. А. Тимирязева