Народные приметы на 30 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

30 января в народном календаре — Антон-перезимник. Православная церковь в этот день вспоминает святых Антония Чернозерского и Антония Великого. Считалось, что в этот день половина зимы уже позади, но холодное время года еще способно преподнести неприятные сюрпризы, так что за погодой надо следить особенно внимательно.
Приметы погоды 30 января
В этот день по небу определяли даже какого ждать урожая: если ночью небо заволокло облаками — будет хороший урожай зерновых, а если ночь была лунной и ясной — урожай будет небогатым. Еще на этот день есть такие приметы:
- небо заволокло тучами — нагрянет метель;
- до полудня было пасмурно и тепло — весна придет рано;
- ясный и безветренный день — к морозу;
- у месяца рога круглые — будет холодно и безоблачно;
- погода теплая — значит, уже завтра похолодает;
- идет снег — весна придет с опозданием.
Что можно делать 30 января
В Антонов день по традиции пекли колобки из толокна, которые символизировали солнце: сладкую выпечку ела вся семья, а еще ей угощали соседей. Считалось, что кто съест колобок, того хвори обойдут стороной. Вот чем еще занимались в этот день:
- выходили на крыльцо пятками вперед — считалось, что так можно снять с себя порчу;
- меняли привычные маршруты — по той же причине;
- проводили обряд на богатство — например, закапывали монету под молодым деревом и говорили: «Как дерево растет, так и доходы мои множатся»;
- старались успеть все запланированное: сделанные дела укорачивают зиму.
Что запрещено делать 30 января
Считалось, что испеченный хлеб в Антонов день нельзя резать на две половинки: так тепло наступит еще нескоро. Еще в этот день нельзя:
- заниматься рукоделием, готовить бобы и чечевицу — это может навлечь болезни;
- рассказывать о долгосрочных планах — не сбудутся;
- ругаться, ссориться и хвалиться собственными успехами — можно навлечь на себя неприятности;
- отправляться в дальние странствия — в пути можно потерять деньги или ценные вещи;
- пересчитывать деньги — можно лишиться части нажитого;
- играть в снежки, лепить снежных баб, кататься с горок и веселиться на улице — зима решит, что ей рады, и захочет остаться подольше.