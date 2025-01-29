Народные приметы на 30 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

30 января в народном календаре — Антон-перезимник. Православная церковь в этот день вспоминает святых Антония Чернозерского и Антония Великого. Считалось, что в этот день половина зимы уже позади, но холодное время года еще способно преподнести неприятные сюрпризы, так что за погодой надо следить особенно внимательно.