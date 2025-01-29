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Народные приметы на 30 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

30 января — печем колобки, смотрим на погоду и ходим пятками вперед. Другие приметы — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Lummi

30 января в народном календаре — Антон-перезимник. Православная церковь в этот день вспоминает святых Антония Чернозерского и Антония Великого. Считалось, что в этот день половина зимы уже позади, но холодное время года еще способно преподнести неприятные сюрпризы, так что за погодой надо следить особенно внимательно.

Приметы погоды 30 января

В этот день по небу определяли даже какого ждать урожая: если ночью небо заволокло облаками — будет хороший урожай зерновых, а если ночь была лунной и ясной — урожай будет небогатым. Еще на этот день есть такие приметы:

  • небо заволокло тучами — нагрянет метель;
  • до полудня было пасмурно и тепло — весна придет рано;
  • ясный и безветренный день — к морозу;
  • у месяца рога круглые — будет холодно и безоблачно;
  • погода теплая — значит, уже завтра похолодает;
  • идет снег — весна придет с опозданием.

Что можно делать 30 января

В Антонов день по традиции пекли колобки из толокна, которые символизировали солнце: сладкую выпечку ела вся семья, а еще ей угощали соседей. Считалось, что кто съест колобок, того хвори обойдут стороной. Вот чем еще занимались в этот день:

  • выходили на крыльцо пятками вперед — считалось, что так можно снять с себя порчу;
  • меняли привычные маршруты — по той же причине;
  • проводили обряд на богатство — например, закапывали монету под молодым деревом и говорили: «Как дерево растет, так и доходы мои множатся»;
  • старались успеть все запланированное: сделанные дела укорачивают зиму.

Что запрещено делать 30 января

Считалось, что испеченный хлеб в Антонов день нельзя резать на две половинки: так тепло наступит еще нескоро. Еще в этот день нельзя:

  • заниматься рукоделием, готовить бобы и чечевицу — это может навлечь болезни;
  • рассказывать о долгосрочных планах — не сбудутся;
  • ругаться, ссориться и хвалиться собственными успехами — можно навлечь на себя неприятности;
  • отправляться в дальние странствия — в пути можно потерять деньги или ценные вещи;
  • пересчитывать деньги — можно лишиться части нажитого;
  • играть в снежки, лепить снежных баб, кататься с горок и веселиться на улице — зима решит, что ей рады, и захочет остаться подольше.