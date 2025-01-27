Клеродендрум: уход за комнатным растением в домашних условиях

«Клеродендрум — быстрорастущая цветущая листопадная лиана, которая требует постоянной обрезки, так как именно на новых побегах появляются цветочные бутоны. Обрезку лучше проводить весной, но иногда можно и зимой. Главное — помнить, что в зимний период корни медленнее функционируют, поэтому после процедуры нужно быть аккуратнее с поливом. У меня клеродендрум зацвел на второй год, когда я переставила его на южную сторону и отрегулировала полив. Но даже если у вас с бутонами не заладится, то можно просто любоваться его фактурными листьями», — комментирует Диляра Закирова, профессиональный растениевод и фитодизайнер.