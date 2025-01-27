Клеродендрум: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это листопадный кустарник, который в домашних условиях остается вечнозеленым. По большей части у любителей комнатных растений клеродендрум ценится за свои необыкновенные цветы совершенно разных форм. У некоторых сортов они похожи на маленькие бутоны бархатных розочек, у других — на бабочек и на колокольчики. Из этой статьи вы узнаете, как ухаживать за клеродендрумом в домашних условиях, как пересаживать и размножать декоративную культуру, а также о том, как эффективно справляться с болезнями и вредителями. Осуществив все рекомендации, которые мы озвучим в статье, вы сможете насладиться красивым цветением и здоровой листвой клеродендрума.
Что важно знать о домашнем растении клеродендрум
Чтобы создать подходящий уход для этой декоративной культуры, необходимо узнать основную информацию о ней. На основе важных фактов можно будет понять, подходит ли клеродендрум под условия вашего дома.
|Семейство
|Яснотковые (Lamiaceae)
|Род
|Род растений подсемейства живучковых (Ajugoideae)
|Родина
|Большинство клеродендрумов произрастает в тропических и субтропических регионах Африки и Азии, а также в лесах Южной Америки и Австралии
|Тип растения
|Вечнозеленый листопадный кустарник или лиана
|Высота
|Высота взрослого растения варьируется от 30 см до 2,5 м
|Листья
|У разных сортов листья отличаются друг от друга по форме, текстуре, окраске
|Цветки
|Существует множество разновидностей форм и расцветок. Наиболее распространенными считаются бутоны с белой чашечкой в виде фонарика, на конце которой располагается красный цветок в форме звездочки с длинными тычинками
|Токсичность
|Клеродендрум не считается токсичным для человека
Виды и сорта растения клеродендрум с фото
Если вас не привлекают двухцветные необычные бутоны из белого фонарика и красной звездочки, советуем присмотреться к другим видам и сортам растения. Соцветия клеродендрума настолько различаются у разных видов и сортов, что каждый обязательно найдет что-то уникальное на свой вкус. В списке ниже перечислена часть наиболее популярных разновидностей.
Клеродендрум угандийский (Clerodendrum ugandense) — вид, отличающийся бутонами фиалкового цвета, напоминающими бабочек. Этот лиановидный кустарник в домашних условиях может достигать 2 м.
Клеродендрум Томпсона (Clerodendrum thomsoniae) — наиболее часто встречающийся вид с белоснежными чашелистиками и ярко-красными цветками. Часто выращивается как ампельное растение.
Клеродендрум Томпсона «Вариегатный» (Clerodendrum thomsoniae «Variegatum») — сортовой особенностью считаются листья этого растения, на которых чередуются зеленые и белые участки. Он сохраняет те же характерные красные цветы с белыми прицветниками, но добавляет декоративную ценность за счет необычной листвы.
Клеродендрум «Музыкальные нотки» (Clerodendrum incisum «Musical Notes») — нераскрывшиеся бутоны этого сорта на длинных цветоножках напоминают по форме ноты. При распускании белоснежные цветы с длинными тычинками малинового цвета обильно покрывают куст.
Клеродендрум филиппинский (Clerodendrum philippinum) — этот вид имеет крупные ароматные белые или кремовые махровые цветы, собранные в щитковые соцветия. Бутоны клеродендрума по форме напоминают розы.
Клеродендрум душистый «Плена» (Clerodendrum fragrans «Plena») — махровый сорт, который выделяется более пышными махровыми цветками по сравнению с оригинальным сортом. Цветы белые или слегка розоватые, обладают приятным ароматом.
Клеродендрум блестящий (Clerodendrum splendens) — вид кустарника с ярко-алыми бутонами. Нуждается в опоре для нормального роста.
Уход за клеродендрумом в домашних условиях
Это тропическое растение чувствительно к условиям окружающей среды. Чтобы оно радовало вас обильным цветением и здоровой листвой, нужно создать для него благоприятные условия, правильно поливать и регулярно подкармливать.
Грунт и горшок
Клеродендрум предпочитает легкий, хорошо дренированный субстрат, который обеспечит доступ воздуха к корням и предотвратит их загнивание. Лучший выбор — замешать грунт самостоятельно из универсальной земли и смеси различных разрыхлителей в соотношении 2: 1. В качестве дополнительных компонентов, улучшающих структуру почвы, подойдут перлит, кокосовый субстрат и вермикулит. Такой грунт обеспечит необходимую питательность и воздухопроницаемость.
Емкость для клеродендрума выбирают просторную, но не слишком глубокую, так как система корней у растения развивается разветвленно. Обязательно нужно предусмотреть дренажную систему в виде камней средней фракции на дне горшка, чтобы избежать застоя влаги.
Температура и освещение
Клеродендрум — растение, чувствительное к холоду. Предпочтительный температурный режим в весенне-летний период интенсивного роста — +20…+25 °C. В холодное время года растение нуждается в покое. В это время клеродендруму необходима прохлада — около +12…+15 °C, что способствует закладке цветочных почек. Без периода покоя растение может не зацвести.
Освещение для клеродендрума должно быть ярким, но рассеянным. Направленные под прямым углом лучи солнечного света могут вызвать появление ожоговых пятен на листьях. Поэтому лучше располагать его на восточных или западных окнах, где солнце не такое агрессивное. При недостатке света цветение будет редким или отсутствовать вовсе.
Режим полива
Клеродендрум предпочитает регулярное, но умеренное орошения грунта. Поддержание равномерной влажности почвы (без заболачивания и пересыхания) — это одно из основных условий выращивания здорового растения. В весенне-летнее время года частота полива составляет каждые два или три дня в зависимости от состояния почвы.
В холодное время года частоту увлажнения субстрата сокращают, позволяя поверхности грунта немного подсыхать. Это поможет растению пройти период покоя и настроиться на весеннее цветение.
Влажность воздуха
Клеродендрум чувствителен к сухому воздуху и высоким температурам, особенно в теплое время года. Чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха (около 60—70%), рекомендуется регулярно опрыскивать его листья теплой водой. Этот метод особенно важен для помещений с сухим микроклиматом. В качестве более простого, но не менее эффективного способа настоятельно советуем разместить горшок с цветком на поддон с мокрой галькой или регулярно использовать увлажнители воздуха.
При нахождении в слишком сухом помещении листья клеродендрума могут начать желтеть и со временем опадать, а интенсивность цветения снизится. Стоит также учитывать, что пониженная влажность воздуха — это благоприятный фактор для появления паутинного клеща.
Подкормка и удобрения
В весенне-осенний период клеродендруму необходимо систематическое внесение минеральных веществ. Примерная частота подкормок в это время составляет один раз в две недели. Наиболее подходящими препаратами считаются комплексные удобрения для цветущих растений с такими элементами, как калий и фосфор, которые способствуют обильному цветению. Азотистые удобрения также полезны для поддержания здоровья листвы, но их количество следует ограничивать, чтобы не спровоцировать интенсивный рост зелени в ущерб цветению.
Пересадка
Молодым растениям клеродендрума обновление грунта и горшка необходимо ежегодно по мере освоения земляного кома корнями. Рекомендуемое время для этой манипуляции — весна (перед началом интенсивного роста). Взрослые экземпляры можно пересаживать один раз в два или три года, когда корни полностью оплетут земляной ком. При пересадке рекомендуется выбрать горшок немного большего размера, чем предыдущий, но не слишком большой, чтобы избежать застоя влаги в грунте.
Важно не нарушать корневую систему и пользоваться методом перевалки. После пересадки цветку нужно дать время на адаптацию, а именно сократить полив и убрать его на несколько дней в полутень.
Обрезка
Формовочная стрижка клеродендрума — важный элемент ухода, который побуждает растение к цветению и помогает ему сохранять декоративную форму. Обрезку проводят весной перед началом усиленного роста. Вытянувшиеся побеги укорачивают на одну треть их длины. Ветви, растущие в неправильном направлении, удаляют секатором или острыми чистыми ножницами. Это дает толчок к образованию новых побегов и способствует обильному цветению.
Клеродендрум можно формировать как куст или ампельное растение. Для кустовой формы необходимо проводить регулярную прищипку молодых побегов, чтобы стимулировать разветвление. Ампельные формы требуют подвязки и могут расти на опорах.
Санитарная обрезка включает в себя избавление от неживых, сухих побегов, а также отцветших бутонов. Ее можно проводить в любое время года.
«Клеродендрум — быстрорастущая цветущая листопадная лиана, которая требует постоянной обрезки, так как именно на новых побегах появляются цветочные бутоны. Обрезку лучше проводить весной, но иногда можно и зимой. Главное — помнить, что в зимний период корни медленнее функционируют, поэтому после процедуры нужно быть аккуратнее с поливом. У меня клеродендрум зацвел на второй год, когда я переставила его на южную сторону и отрегулировала полив. Но даже если у вас с бутонами не заладится, то можно просто любоваться его фактурными листьями», — комментирует Диляра Закирова, профессиональный растениевод и фитодизайнер.
Размножение комнатного цветка клеродендрум
Черенками
Самый популярный способ, применяемый в комнатном цветоводстве. Черенки можно заготавливать весной или летом. Также подойдут молодые здоровые побеги, оставшиеся после обрезки. Длина черенка должна составлять около 10—15 см. С нижней части черенка удаляют листья и помещают его в воду или влажный грунт для укоренения.
Секрет результативного укоренения состоит в обеспечении комфортной температуры и влажности воздуха. Для этого можно создать эффект парника, поместив горшок с черенком под прозрачное укрытие. Через пять недель появятся корни, и растение будет готово к пересадке в индивидуальный горшок.
Семенами
Размножение этим способом считается более трудоемкий и времязатратным. Семена клеродендрума высаживают в конце зимы или первом месяце весны в подготовленный легкий грунт, слегка присыпая их землей. Емкость с посевами обеспечивают небольшим парничком в виде укрытия пленкой и ставят в теплое место.
Важно регулярно проветривать посевы и увлажнять почву из пульверизатора. Всходы появляются через шесть недель. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их можно пикировать и пересадить в индивидуальные горшки.
Болезни клеродендрума
Как и все комнатные растения, эта культура может подвергаться различным заболеваниям, особенно если условия содержания нарушены. Наиболее распространенные болезни такие:
Корневая гниль. Возникает при переувлажнении почвы. Растение начинает вянуть, листья теряют цвет. Для лечения нужно пересадить растение в новый субстрат, предварительно удалив мертвые корни. Дополнительно их можно припудрить толченым углем для дезинфекции ран либо добавить его в грунт для предотвращения развития гнилостных процессов.
Мучнистая роса. Проявляется белым налетом на листьях. Возникает из-за избыточной влажности. Лечение заключается в многократной обработке растения фунгицидами по листу в соответствии с рекомендациями на упаковке препарата.
Хлороз. Представляет собой пожелтение листьев, вызванное недостатком железа. Лечится внесением железосодержащих удобрений.
Вредители клеродендрума
При нарушении условий содержания растения повышается риск появления не только болезней, но и вредоносных насекомых. Перечислим основных вредителей клеродендрума:
Паутинный клещ. Появляется при низкой влажности. Листья с нижней стороны пластины покрываются тонкой паутиной, становятся бледными и опадают. Лечение: обработка акарицидами и повышение влажности. Рекомендуем не ограничиваться одной обработкой, а проводить повторные с промежутком в неделю, при этом чередуя препараты. Во избежание заражения соседних растений уберите пораженный цветок в карантин.
Тля. Питается соком растения, деформируя листья и цветки. Часто это насекомое поражает молодые побеги и листья. К счастью, вывести тлю довольно просто. Лечение: многократная обработка инсектицидами.
Щитовка. Выглядит как коричневые наросты на стеблях и листьях. При ее появлении можно заметить липкий налет на зеленой части растения. Лечение: механическое удаление вредителя вручную и обработка инсектицидом путем пролива земляного кома и опрыскивания растения. Важный момент: в борьбе с щитовкой следует работать комплексно. Обработка по листу поможет избавиться от яиц, что предотвратит появление нового поколения вредителя. Но такой вид борьбы не подействует на уже взрослых особей, так как их тело покрыто специальным панцирем, защищающим их от факторов внешней среды. Воздействовать на насекомых можно только через пролив почвы.
Основные проблемы при выращивании клеродендрума
В начале выращивания этого удивительного растения могут возникать определенные трудности. Далее представлены основные из них и способы их решения.
|Культура не цветет
|Причины: недостаток света, отсутствие периода покоя.
Решение: переместить в более светлое место, создать условия для зимнего покоя
|Листья желтеют
|Причины: недостаток питательных веществ, хлороз.
Решение: подкормить железосодержащими удобрениями, улучшить режим полива и влажность воздуха
|Листья опадают
|Причины: сухой воздух, недостаток влаги.
Решение: увлажнять воздух, увеличить полив и опрыскивание
|Замедленный рост
|Причины: нехватка питательных веществ, недостаточное освещение.
Решение: подкормить комплексный удобрением, переместить растение в более освещенное место
|Листья сохнут по краям
|Причина: сухой воздух в помещении.
Решение: увлажнять воздух, регулярно опрыскивать листья
|Листья вянут
|Причины: переувлажнение или пересыхание почвы.
Решение: проверить режим полива, убедиться, что почва не пересушена или не переувлажнена
|Растение сбрасывает бутоны
|Причины: сквозняки или резкие перепады температуры.
Решение: убедиться в отсутствии сквозняков, рекомендуем поддерживать стабильную температуру в помещении
Памятка по уходу за клеродендрумом в домашних условиях
Это эффектное растение при подходящем уходе будет радовать вас не только своим декоративным видом, но и пышным цветением. Соблюдая рекомендации, приведенные в этой статье, вы сможете вырастить здоровый и пышно цветущий клеродендрум, который станет украшением вашего дома.
1. Смешайте легкий, воздухопроницаемый субстрат с хорошим дренажом.
2. Подберите не слишком глубокий горшок с дренажной системой.
3. Поддерживайте температуру +18…+25 °C в период активного роста и +12…+15 °C зимой в период покоя.
4. Расположите растение на западных или восточных окнах либо обеспечьте искусственным освещением.
5. Систематически поливайте растение, избегая пересыхания почвы.
6. Подкармливайте растение удобрением для цветущих один раз в две недели в весенне-летнее время.
7. Пересаживайте растение по мере роста корней. Диаметр нового горшка должен быть на пару сантиметров больше старого.
8. Обрезайте клеродендрум весной, так как это поможет сохранить декоративность куста и стимулировать цветение.
9. Укорените оставшиеся после обрезки черенки в воде, а после высадите их в индивидуальные горшки.
10. Регулярно проводите профилактические осмотры растений при поливе. Это поможет своевременно обнаружить вредителя и начать с ним борьбу.
Эксперт: Диляра Закирова, профессиональный растениевод и фитодизайнер