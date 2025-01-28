Ученые рассказали, сколько европейцев могут погибнуть из-за жары

Прогнозируется, что чистое число смертей больше всего вырастет в южной Европе, особенно вокруг Средиземноморья, со второй горячей точкой в ​​Центральной Европе, которая охватывает Швейцарию, Австрию и части южной Германии и Польши. В то же время в более прохладной северной Европе ожидается небольшое снижение смертности.