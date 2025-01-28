Ученые рассказали, сколько европейцев могут погибнуть из-за жары

Исследование основано на предыдущих работах, в которых ученые связывали температуру с показателями смертности для разных возрастных групп в 854 городах по всей Европе. Они объединили их с тремя климатическими сценариями, которые отображают возможные изменения в структуре населения и температуре в течение столетия.
«Согласно сценарию с наименьшим смягчением и адаптацией, чистое бремя смертности в результате изменения климата увеличится на 49,9% и составит 2,3 миллиона… смертей, связанных с изменением климата, в период с 2015 по 2099 год», — говорится в исследовании.
Отмечается, что во всех трех сценариях в результате опасных температур погибнет больше людей, чем сегодня. По прогнозам, число погибших из-за сильной жары превысит число спасенных от умеренного холода. Ученые также предупредили, что неопределенности в данных велики.
Исследователи подсчитали, что в результате «неоптимальных температур» ежегодно будут умирать дополнительно восемь тысяч человек даже при самом оптимистичном сценарии сокращения загрязнения планеты, вызывающего нагревание. Самый «жаркий» вероятный сценарий, который они рассматривали, показал чистый прирост на 80 тысяч смертей в год.
Прогнозируется, что чистое число смертей больше всего вырастет в южной Европе, особенно вокруг Средиземноморья, со второй горячей точкой в Центральной Европе, которая охватывает Швейцарию, Австрию и части южной Германии и Польши. В то же время в более прохладной северной Европе ожидается небольшое снижение смертности.
Отмечается, что чистая нагрузка на здоровье существенно возрастет при более экстремальных сценариях потепления и что эту тенденцию можно обратить вспять только при невероятно высоком уровне адаптации городского населения.