Климат из-под контроля: аномально теплая погода угрожает урожаю

Аномально теплый конец января может негативно сказаться на будущем урожае в регионах средней полосы и на юге России, полагают фермеры и агрономы. В последние дни января погода может установить сотни температурных рекордов, считают метеорологи. Внезапное тепло уже почувствовали и птицы, которые начали готовиться к брачному сезону. Отложенные сейчас яйца могут погибнуть во время ожидаемого возврата морозов в феврале, опасаются эксперты.
Каких температурных рекордов ждать в январе
Погода в средней полосе в конце января устроит подобие рекордного марафона, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Судя по тому, как развиваются атмосферные процессы, высокая температура на грани рекорда будет держаться вплоть до конца января во всей средней полосе европейской части России, — отметил он.
Для Нижнего Новгорода это 1−2 градуса тепла, для Москвы, Тулы, Рязани — 3−5 градусов тепла, для Брянска, Смоленска, Курска и Воронежа — 5−6 градусов выше нуля. Такие температуры, по словам эксперта, превышают климатическую норму примерно на 10 градусов.
— Практически всю неделю два-три десятка городов будут регистрировать новые температурные рекорды для этих дат января. Боюсь, что количество рекордов за неделю превысит сотню, — подчеркнул он.
В воскресенье, 26 января, и понедельник, 27 января, температурные рекорды установлены и в обеих столицах, добавила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Так, в Санкт-Петербурге 26 января температура воздуха достигла 4,7 градуса, прежний рекорд 2018 года составлял +4 градуса. В 15 часов в понедельник, 27 января, на метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха достигла +5 градусов.
— Этот день оказался не только рекордно теплым за всю историю наблюдений, но и стал самым теплым в этом месяце, опередив 8 января с максимальной температурой 4,6 градуса, — сказала Татьяна Позднякова.
До конца января температура воздуха в Москве будет, по ее словам, выше трех градусов. Что означает либо повторение прошлых рекордов либо их обновление.
Высокие температуры привели к тому, что во многих регионах средней полосы уже сошел снег, добавили метеорологи.
Как тепло повлияет на урожай
Фермеры юга и центральной части страны сообщают о неблагоприятной ситуации, сказал «Известиям» председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.
— В центре и юге страны конец лета и осень выдались засушливыми — необходимой сельхозкультурам влаги накопилось мало. Проблема усугубляется тем, что в связи с недостаточным снежным покровом и сохраняющейся теплой температурой даже те небольшие запасы влаги, которые есть сейчас, активно испаряются, — пояснил он. — Если ситуация не изменится кардинально, то в ряде регионов центральной части и ЮФО прогнозируется просадка в урожайности. В Сибири, по его словам, ситуация по запасу влаги в целом благоприятная, поскольку осенью шли обильные осадки и существующего снежного покрова должно хватить.
— При этом теплая погода несет здесь иные риски — в таких условиях успешно зимуют вредители, такие например, как определенные виды долгоносиков и саранчовых и другие, — подчеркнул Олег Сирота.
Теплая погода вызывает у аграриев тревогу, подтвердила руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина.
— Мы видим, что всё начинает уже распускаться, земля начинает готовить себя к урожаю. Но мы боимся, что картофель еще не готов к посадке и находится в спящем состоянии. Во-вторых, если мы сейчас начнем сажать и сеять, потом могут быть возвратные заморозки. Это будет не очень хорошо и для картофеля, и для овощей, и для озимых культур, — отметила она.
Теплая погода повлияет на урожай не лучшим образом, уверен председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Однако в полной мере оценить это можно будет в марте-апреле, поскольку важно, как климатически сложится выход из такой зимы.
Чем опасно тепло для животных и растений
Длительная оттепель, которая продолжается в России, может привести к тому, что животные и насекомые, находящиеся в спячке, проснутся раньше срока. Однако еще большую опасность температурная аномалия представляет для растений, почки которых могут начать распускаться. Но они замерзнут и уже не смогут вновь зацвести весной, если ударят морозы, рассказал «Известиям» координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.
— Случаев, чтобы животные массово просыпались в январе, пока не было. Но отдельные случаи есть. Например, медведь-шатун, если проснулся, то выходит из берлоги и не засыпает. Он ходит по лесу и нападает на всё, что может служить ему пищей, — сказал Игорь Шкрадюк.
Из-за оттепели и в целом климатических изменений раньше начинается и брачная активность птиц, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией «Заповедное дело» ФГБУ «ВНИИ Экология» Дмитрий Очагов. Это следует из его сорокалетних наблюдений.
— Например, обыкновенная пищуха начинала петь весенние песни в конце марта. В этом году в первый раз это случилось в январе. Это смещение происходит и у других видов, — отметил он. — Мы впервые в этом месяце услышали барабанную брачную дробь дятлов, хотя обычно это происходит позже. Если оттепель продолжится, то яйцекладка может сместиться на более ранние сроки, — сказал Дмитрий Очагов.
Оттепель повлияла и на хищных птиц, что также может иметь неблагоприятные последствия, добавил ведущий научный сотрудник лаборатории «Биоразнообразие» «ВНИИ Экология» Александр Сорокин.
— Камера, которая установлена в гнезде сапсана на здании МГУ, показала, что прилетела самка и в гнездовой нише начала разгребать субстрат, как бывает перед кладкой яиц. Ясно, что этому способствуют гормоны, иначе зимой они этого не делают. Для этого нужна плюсовая температура, — подчеркнул эксперт.
Если птицы отложат яйца сейчас, то они замерзнут, когда начнутся морозы, опасается эксперт.
Клещи также могут проснуться раньше срока, считает научный сотрудник «ВНИИ Экология», энтомолог Руслан Бутовский.
— Клещи зимуют во взрослом состоянии и выползают на животных в начале весны. Если они проснутся сейчас, непонятно, что им делать дальше. Пососали кровь, а потом им надо откладывать яйца. Но в феврале снова ударят морозы, и они погибнут, — сказал Руслан Бутовский.
Если такие температуры станут устойчивой климатической тенденцией, то могут сместиться ареалы обитания насекомых. В нашей полосе появятся более южные виды. Этот процесс уже начался, отметил специалист.
При наступлении ранней весны сезонная аллергия тоже может начаться раньше, предостерегла врач аллерголог-иммунолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Галина Серебрянская.
— Это касается прежде всего аллергии на плесневые грибки и пыльцу ольхи (стандартно она пылит в конце марта). При наличии этих видов аллергии стоит заранее начать прием антигистаминных препаратов, — напомнила она.
Когда вернется зимняя погода
Зима вернется с началом февраля, прогнозируют метеорологи. Это может случиться уже в первые дни месяца, считает Александр Шувалов.
— Однако, на мой взгляд, ниже 10 градусов морозы не опустятся. Для Москвы и Подмосковья ожидается, что это произойдет
Тем не менее, температура воздуха всё равно останется выше климатической нормы, полагает Татьяна Позднякова.
— Рассчитываем, что погода с началом февраля будет менее аномальной, чем сейчас, — добавила она.
Снежный покров в феврале может восстановиться на короткое время, полагает Татьяна Позднякова.
— Земля не промерзла, поэтому снег всё равно будет подтаивать, — считает она.
Лыжные прогулки в столичном регионе на февраль планировать не стоит, добавила она.