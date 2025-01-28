Климат из-под контроля: аномально теплая погода угрожает урожаю

— Мы видим, что всё начинает уже распускаться, земля начинает готовить себя к урожаю. Но мы боимся, что картофель еще не готов к посадке и находится в спящем состоянии. Во-вторых, если мы сейчас начнем сажать и сеять, потом могут быть возвратные заморозки. Это будет не очень хорошо и для картофеля, и для овощей, и для озимых культур, — отметила она.