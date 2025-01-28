Вильфанд: в следующем десятилетии температура в европейской части России будет расти

«В следующем десятилетии прогнозируется, что в центре европейской России, в Центральном Черноземье, температура будет примерно на 2 градуса выше по сравнению с той, которая была в конце 20-го века, такие оценки будут, то есть температура будет повышаться», — сказал он.
По словам Вильфанда, если все условия Парижского соглашения будут выполняться, то скорость роста температуры на Земле будет замедляться. «Пока Парижское соглашение не выполняется, то есть не стабилизируется температурный рост, за эти 10 лет содержание парниковых газов не уменьшается. Даже если абстрагироваться от реальности и допустить, что с завтрашнего дня все человечество прекратило эмиссию парниковых газов в атмосферу, то та накопленная их часть за счет промышленной деятельности только через 30 лет уменьшится вдвое, из атмосферы она никуда не исчезнет быстро», — отметил Вильфанд.
Он уточнил, что на текущий момент существуют сомнения, что порог в 1,5 градуса по недопущению повышения температуры, установленный Парижским соглашением, не будет превышен. «В большей степени вероятности он будет превышен, дай бог, чтобы на 2 градуса. Нет никаких сомнений, что и зимняя температура будет повышаться», — заключил метеоролог.
Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 195 государств. По его условиям страны-участницы обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной стадией развития мировой экономики.