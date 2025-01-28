Вильфанд: в следующем десятилетии температура в европейской части России будет расти

По словам Вильфанда, если все условия Парижского соглашения будут выполняться, то скорость роста температуры на Земле будет замедляться. «Пока Парижское соглашение не выполняется, то есть не стабилизируется температурный рост, за эти 10 лет содержание парниковых газов не уменьшается. Даже если абстрагироваться от реальности и допустить, что с завтрашнего дня все человечество прекратило эмиссию парниковых газов в атмосферу, то та накопленная их часть за счет промышленной деятельности только через 30 лет уменьшится вдвое, из атмосферы она никуда не исчезнет быстро», — отметил Вильфанд.