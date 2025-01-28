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Владивостокский госуниверситет отменил занятия из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Владивостокский государственный университет (ВВГУ) отменил занятия во вторник 28 января из-за начавшего в городе снегопада, сообщается на сайте университета.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 40% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

«Уважаемые студенты и преподаватели! В связи с погодными условиями учебные занятия в ВВГУ с 11:50 (04:50 мск — прим. ТАСС) отменены», — говорится в сообщении.

По сведениям Приморского гидрометцентра, снег будет идти во Владивостоке весь день. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине дня. Высота снежного покрова может достигнуть 10 см. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

По данным мэрии, из-за снега в ближайший час будет закрыт проезд по самому крутому спуску в городе на улице Капитана Шефнера.