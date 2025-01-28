Аномально теплый январь объяснили аварией на «Северных потоках»

Он отметил, что теплая погода стала сюрпризом в том числе для синоптиков. «Никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе — и что он станет самым жарким в этом году», — заявил Терешонок.
По его словам, аномалия обусловлена несколькими факторами. В частности это феномен Эль-Ниньо и ситуация с «Северными потоками». «Газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных», — объяснил климатолог.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно аномальную неделю в России. По его словам, во многих городах температура воздуха значительно превысит климатическую норму.