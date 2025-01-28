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Аномально теплый январь объяснили аварией на «Северных потоках»

Аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2, произошедшей в 2022 году. Об этом заявил климатолог ФГБУ Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с Агентством городским новостей Москва.

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Источник: The Danish Armored Forces

Он отметил, что теплая погода стала сюрпризом в том числе для синоптиков. «Никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе — и что он станет самым жарким в этом году», — заявил Терешонок.

По его словам, аномалия обусловлена несколькими факторами. В частности это феномен Эль-Ниньо и ситуация с «Северными потоками». «Газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных», — объяснил климатолог.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно аномальную неделю в России. По его словам, во многих городах температура воздуха значительно превысит климатическую норму.