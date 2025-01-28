Аномально теплый январь объяснили аварией на «Северных потоках»

По его словам, аномалия обусловлена несколькими факторами. В частности это феномен Эль-Ниньо и ситуация с «Северными потоками». «Газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных», — объяснил климатолог.