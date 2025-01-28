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На камчатском вулкане Безымянный зафиксировали почти 80 сейсмособытий за сутки

Последний раз он извергался в июле 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Ученые продолжают фиксировать свечение на юго-восточном склоне вулкана Безымянный на Камчатке. За сутки зафиксировано 70 сейсмических событий в районе вулкана, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«На Безымянном продолжаем фиксировать свечение в темное время суток на юго-восточном склоне вулкана. За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 79 сейсмических событий», — рассказали в службе.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота около 3 км. Последний раз он извергался в июле 2024 года.