На камчатском вулкане Безымянный зафиксировали почти 80 сейсмособытий за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Ученые продолжают фиксировать свечение на юго-восточном склоне вулкана Безымянный на Камчатке. За сутки зафиксировано 70 сейсмических событий в районе вулкана, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала геофизической службы РАН.
«На Безымянном продолжаем фиксировать свечение в темное время суток на юго-восточном склоне вулкана. За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 79 сейсмических событий», — рассказали в службе.
Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота около 3 км. Последний раз он извергался в июле 2024 года.