В Гусеве утром 28 января любовались редкой монохромной радугой

Монохромная радуга — это оптическое и метеорологическое явление и редкая вариация обычной многоцветной радуги. Процесс ее образования идентичен процессу образования обычной радуги (отражение/преломление света в каплях воды), с той лишь разницей, что для монохромной радуги требуется, чтобы солнце находилось близко к горизонту: на восходе или закате.