В Гусеве утром 28 января любовались редкой монохромной радугой

В Гусеве утром во вторник, 28 января, местные жители заметили монохромную радугу. Редкое явление удалось сфотографировать, снимок опубликован в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Откуда радуга? Пока в Калининграде и на западе региона было сухо, на востоке прошли дожди. Не обошли стороной тучи и Гусев. Причем в тот момент, когда солнце только поднималось над горизонтом.
Монохромная радуга — это оптическое и метеорологическое явление и редкая вариация обычной многоцветной радуги. Процесс ее образования идентичен процессу образования обычной радуги (отражение/преломление света в каплях воды), с той лишь разницей, что для монохромной радуги требуется, чтобы солнце находилось близко к горизонту: на восходе или закате.
В этом случае свет с более короткими длинами волн, (синий, зеленый и желтый) рассеивается и остается в основном красный.