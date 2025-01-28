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В Гусеве утром 28 января любовались редкой монохромной радугой

Из-за низкого положения солнца она была красного цвета.

Сейчас в Ричмонде: +4° 6 м/с 75% 751 мм рт. ст. +3°
Источник: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Гусеве утром во вторник, 28 января, местные жители заметили монохромную радугу. Редкое явление удалось сфотографировать, снимок опубликован в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Откуда радуга? Пока в Калининграде и на западе региона было сухо, на востоке прошли дожди. Не обошли стороной тучи и Гусев. Причем в тот момент, когда солнце только поднималось над горизонтом.

Монохромная радуга — это оптическое и метеорологическое явление и редкая вариация обычной многоцветной радуги. Процесс ее образования идентичен процессу образования обычной радуги (отражение/преломление света в каплях воды), с той лишь разницей, что для монохромной радуги требуется, чтобы солнце находилось близко к горизонту: на восходе или закате.

В этом случае свет с более короткими длинами волн, (синий, зеленый и желтый) рассеивается и остается в основном красный.