Какие удобрения вносить в почву весной

Всем видам и сортам малины нужна примерно одна подкормка. В третьей декаде апреля, после того как почва растает на 12 см вглубь, вносят азотные удобрения. Обычно это мочевина (по 2 столовые ложки на 10 л воды под каждый куст). Примерно 15 мая обогащают почву вокруг ягоды калийно-фосфорной смесью: по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м при рыхлении. После внесения подкормок грунт сразу же много поливают. В конце мая, строго после полива, по 2 л на куст вносят навозную жижу (Состав этого раствора: 1 часть навоза, 10 частей воды, далее добавить 3 столовые ложки калимагнезии и 2 л золы в банке на 10 л такого раствора).