Какие удобрения вносить в почву весной

С марта по май наступает идеальное время для внесения удобрений в землю, так как можно стимулировать быстрый рост и развитие растений, насыщая грунт комплексом питательных элементов. Обогащение почвы помогает различным культурам быстрее восстановиться, стимулирует рост новых побегов и листьев, укрепляет корневую систему и повышает устойчивость к болезням и вредителям. Грамотное использование подкормок обеспечит высокое качество и большое количество будущего урожая овощей, фруктов, ягод и зелени. В этой статье рассмотрим, какие удобрения вносят в почву весной и каковы оптимальные периоды для их использования, а также расскажем о способах подкормки растений.
Почему важно удобрять почву весной
В это время растения просыпаются после зимы или начинают развиваться в только что растаявшем грунте. Им как никогда важно получить дополнительное питание, так как природных ресурсов не хватает.
Далее представлены основные причины подкормки культур весной:
- растениям нужны питательные вещества для формирования и активного роста;
- весенняя подкормка помогает саженцам окрепнуть;
- плодовые деревья и кустарники после обогащения почвы питательными веществами будут меньше болеть, образовывать больше цветочных почек и завязей, а также давать больше урожая;
- стоит не забывать и про домашние цветы — им удобрения нужны для поддержания здоровья, пышного цветения и насыщенного цвета листьев;
- обогащение грунта полезными компонентами предотвращает истощение почвы;
- подкормки улучшают вкусовые качества плодов, ягод, зелени;
- при пересадке культуры нуждаются в дополнительных питательных веществах для лучшей приживаемости и адаптации;
- у деревьев при весенней подкормке улучшается сокодвижение.
Когда нужно вносить удобрения весной
В весенний период снег вымывает из грунта оставшиеся полезные вещества, поэтому подкормка растениям нужна как никогда. Вносить питательные смеси нужно по правилам.
Пока на участке лежит толстый слой снега, вносить удобрения рано. А вот когда останется очень тонкий слой, практически корка льда, то можно подкормить растения в первый раз комплексными удобрениями «по черепку» (когда талая вода в небольшом количестве скопилась на поверхности, а при таянии земли точно уйдет вглубь, забирая с собой полезные вещества). Если грунт будет уже сухой, удобрять нужно будет жидкими подкормками, а не сухими.
В следующий раз подкармливают культуры в начале вегетации, когда весь снег стает.
Азотные удобрения нужны для стимулирования роста побегов и формирования зеленой массы в начале развития. Часто для полноценного действия их нужно заделывать в почву, иначе они частично могут испариться без пользы. Вносить их лучше в середине апреля, затем в середине мая, а последний раз — не позже второй части июня.
Фосфорные и калийные подкормки малорастворимы, их тоже лучше заделывать в почву, а потом поливать водой. Первые нужны при посадке растений, а вторые — в начале бутонизации, цветения и образования плодов.
Органические удобрения тоже вносят в основном в растаявшую землю, редко их добавляют в приствольные круги возле деревьев, когда немного снега еще есть на участке. Хорошо их добавить в землю при весенней перекопке.
Комплексные минеральные подкормки можно вносить и «по черепку», и в растаявшую землю в апреле или мае. То есть всего их вносят весной три раза: на ледяную корку или на поверхность почвы после оттаивания в марте — мае (можно и заделать на небольшую глубину после рыхления), при обработке грунта (перекопке или вспашке) в апреле — мае и при посеве в мае (в процессе посадки или сразу после).
Какими удобрениями подкармливают грунт весной
Как уже было сказано, весной можно использовать многие органические и неорганические удобрения для помощи растениям при формировании и дальнейшем росте. Органические подкормки снабжают землю азотом, макроэлементами, дают питание полезным грибкам и бактериям, рыхлят грунт. А минеральные компоненты нужны на каждом из этапов развития, так как азот помогает наращивать листья и стебли, фосфор отвечает за корневую систему и урожайность, а калий влияет на цветение и созревание плодов.
При этом органические удобрения рекомендуют вносить один раз в два года, а минеральные — каждый сезон.
Органические
Натуральные компоненты начинают вносить примерно в апреле, когда сходит снег. Примеры органических удобрений:
- перегной (перепревший птичий помет, навоз, остатки растений);
- компост;
- сидераты (обогащают землю азотом);
- травяные настои;
- зола;
- торф;
- солома, опилки (для мульчи);
- песок (разрыхляет почву);
- яичная скорлупа;
- костная мука;
- сапропель;
- бактериальные удобрения, ЭМ-препараты.
Минеральные
Неорганические соединения, в которых элементы питания находятся в виде минеральных солей. Примеры минеральных удобрений:
- азотные;
- калийные;
- фосфорные;
- комплексные (нитрофоска, азофоска, аммофоска
и т. д.).
Нормы внесения минеральных удобрений:
- азотные — 300 г на 1 кв. м;
- калийные — 200 г на 1 кв. м;
- фосфорные — 250 г на 1 кв. м.
Чем лучше удобрять весной конкретные культуры
Для каждого растения нужен свой набор питательных элементов. Их состав зависит не только от сорта и вида, но еще от типа почвы, погодных условий, качества полива, ухода за культурами и многих других факторов.
Важно помнить, что вносить все вещества можно только во влажную землю, чтобы не сжечь корешки.
Клубника
Важно: обогатить грунт нужно до того, как отрастут листья на кусте клубники.
Из минеральных удобрений подкармливают клубнику аммиачной селитрой (1 столовая ложка на 10 л воды, пол-литра раствора на куст) или мочевиной (те же пропорции для состава, а расход — по 0,3 л на куст).
Важно: не вносить слишком много удобрений, чтобы ягода не гнила, а при совсем большой концентрации — не сгорели корни.
Вместо минеральной можно использовать органическую подкормку: половину ведра куриного помета залить 5 л воды, через неделю развести в пропорции 1: 25, а затем вылить по половине литра на куст. Второй рецепт: настойку коровяка (половину ведра коровьего помета на 5 л воды) через неделю после начала приготовления развести водой в пропорции 1: 10, а затем удобрить по половине литра на куст.
Если выбирать из комплексных смесей, то можно сделать органоминеральную подкормку: 2 стакана разведенного коровяка (1: 10) и 1 столовую ложку сульфата аммония смешать с 10 л воды, а затем обработать почву по литру на куст. Еще есть такое минеральное удобрение: 1 столовая ложка нитроаммофоски на ведро воды, а затем внести по половине литра на куст.
Ну и наконец, клубнику можно подкормить золой по одной горсти под куст в сухом виде, а затем полить водой.
Чеснок
У озимого чеснока второе внесение удобрений весной должно быть через две недели после первого. Первую подкормку выбирают из азотных удобрений. Это может быть мочевина или аммиачная селитра. Первую нужно взять в пропорции 20 г на 10 л воды, хорошо размешать. Вторую — растворить в талой воде в пропорции 25 г на 1 ведро воды. После этого почву рыхлят, а затем поливают первым или вторым раствором, такого количества должно хватить примерно на 3 кв. м.
Второй раз подкармливают чеснок:
- древесной золой (300 г на 10 л воды);
- нитрофоской (40 г растворить без осадка в ведре воды, подогретой до +30 °C);
- суперфосфатом (40 г на ведро воды, подогретой до +30 °C);
- сульфатом калия (30 г на 10 л воды).
Выбрав один из составов, нужно полить взрыхленный грунт на грядке с чесноком. Такого количества хватит на 3 кв. м.
Важно: золу можно вносить в сухом виде на влажную землю по 100 г на 1 кв. м. А если удобрять чеснок сульфатом калия, то через два дня нужно внести еще и суперфосфат.
Картофель
Перед посадкой картофеля вносят азотные удобрения: сульфат аммония (4 чайные ложки на 1 кв. м) или аммиачную селитру (по 1 столовой ложке на 1 кв. м). Осенью перед следующим годом удобряют грунт фосфорным и калийным удобрениями под перекопку. Если такие удобрения не были внесены осенью, можно добавить их вместе с азотным весной во влажную землю, а затем взрыхлить ее.
Розы
После обрезки этот цветок подкармливают под перекопку на 1 кв. м, отступив от кустов на 20 см: компостом или перегноем (по половине ведра), суперфосфатом (4 столовые ложки), аммиачной селитрой (1 столовая ложка), калийная соль (3 чайные ложки).
В начале мая не сильно крепкие кусты дополнительно удобряют мочевиной по 1 столовой ложке на ведро воды (этого количества хватит на 3 куста).
Важно: перед внесением весенних удобрений землю у цветов увлажняют, расходуя по 10 л воды на 1 кв. м.
Малина
Всем видам и сортам малины нужна примерно одна подкормка. В третьей декаде апреля, после того как почва растает на 12 см вглубь, вносят азотные удобрения. Обычно это мочевина (по 2 столовые ложки на 10 л воды под каждый куст). Примерно 15 мая обогащают почву вокруг ягоды калийно-фосфорной смесью: по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м при рыхлении. После внесения подкормок грунт сразу же много поливают. В конце мая, строго после полива, по 2 л на куст вносят навозную жижу (Состав этого раствора: 1 часть навоза, 10 частей воды, далее добавить 3 столовые ложки калимагнезии и 2 л золы в банке на 10 л такого раствора).
Плодовые деревья
В первый раз вносят азотную подкормку во время набухания почек. Это может быть мочевина (30 г заделать на 1 кв. м влажной почвы), древесная зола с мочевиной (3 столовые ложки мочевины смешать со стаканом золы, добавить в ведро воды, влить под корень), перепревший навоз (1: 1 с теплой водой, оставить на 5 дней в тепле, периодически помешивая, затем процедить, разбавить 1: 10 и внести по ведру на 1 кв. м).
Когда развернутся листья, наступает вторая подкормка, которую вносят на уже влажный приствольный круг: сернокислый калий (25 г на 1 кв. м), двойной суперфосфат (по 30 г на растение).
Через две с половиной недели добавляют в грунт третье удобрение. Это уже внекорневая подкормка из гумата натрия, гумата калия, борной кислоты.
Смородина
Первый раз весной эту ягоду подкармливают, когда растает земля, затем при цветении, а после — при формировании завязей.
Рекомендуется чередовать корневые и внекорневые внесения удобрений.
В первый раз вносят сухую нитроаммофоску по 15 г для куста черной смородины и по 10 г для куста цветной. Еще можно внести мочевину или аммиачную селитру (1 столовая ложка на 10 л воды), а также нашатырь (10 л воды на 40 мл нашатырного спирта, залить в канавки у приствольного круга, закопать).
Далее в период цветения нужны фосфорно-калийные удобрения: на 10 л воды по 10 г суперфосфата или сульфата калия, раствор внести под каждый куст.
В третий раз обогащают почву под смородиной весной золой (150 г под черную смородину, 200 г под цветную). Предварительно нужно не забыть полить и прорыхлить почву.
Как правильно вносить удобрения в почву весной: пошаговая инструкция
Правила внесения удобрений для каждого типа свои. Нужно ориентироваться на инструкцию от производителя (если она есть) или знать нормы и сроки подкормок.
1. Первое внесение на корку подмерзшей земли делать довольно просто: нужно всего лишь рассыпать гранулы на определенную площадь. Важно не использовать много удобрения, так как тогда оно может навредить дождевым червям и почвенным микроорганизмам.
2. Во второй раз землю обогащают полезными веществами при перекопке, вспашке, рыхлении. Описание процесса:
- сначала землю очищают от сорняков, травы, ненужных растений;
- после этого считают площадь участка, чтобы внести удобрения;
- увлажняют почву;
- разбрасывают подкормку по земле (для равномерного внесения отмеряют половину вещества, разбрасывают вдоль, а оставшуюся часть — поперек);
- после этого заделывают удобрения в грунт во время перекопки.
Нормы внесения у каждой подкормки свои, они прописаны в инструкции. Органические удобрения вносят за неделю или две до обработки почвы.
3. В третий раз вносят в землю полезные вещества при посадке растений в мае (в лунку, бороздки при посеве, разбрасывают по грунту перед рыхлением).
Что лучше не использовать в качестве подкормки для растений весной
Не все удобрения полезны для внесения в почву в марте — мае. Далее представлен список того, что лучше не использовать в качестве удобрения:
- свежий навоз, его нельзя вносить в почву весной, так как он может сжечь корни растений;
- куриный помет, потому что перед внесением в лунки он должен перепреть около трех лет;
- неорганические удобрения, на которых есть пометка «осенние», потому что они долго разлагаются и не дают нужного питания растениям;
- минеральные подкормки с хлоридами, их нужно использовать только при осенней перекопке в открытом грунте, так как к началу развития культур весной хлор должен выветриться, чтобы не повредить растениям.
Советы эксперта
"Что можно делать в саду, если еще лежит снег? Вносить удобрения, подкармливать сад после долгой зимы. В целом весна — это время азотных удобрений, когда необходимо растениям нарастить листовую массу.
Идеальное время, чтобы внести гранулированные удобрения, — это когда на почве остался небольшой слой снега либо по ледяной корочке (когда по ночам еще есть морозец, что прихватывает почву). Это единственный раз в году, когда я вношу гранулированные удобрения в сухом виде, в дальнейшем — только заранее растворенные в воде. Для внесения по снегу применяю гранулы комплексного минерального удобрения с пометкой «весна». Разбрасываю в цветниках, в плодовом саду, на грядках под посадки будущих овощей. На талом снегу гранулы быстро растворяются и с талыми водами поступают к корням.
Сразу после схода снега обрабатываю клубнику и подкармливаю специальным удобрением для плодово-ягодных, слегка заделывая в почву. Готовлю азотное удобрение для первой жидкой подкормки сада: закидываю навоз (любой, кроме кроличьего) в бочку (⅓ бочки) и наполняю водой. Через пару дней беру 1 л настоя на 8—10 л воды и подкармливаю плодовые деревья и кустарники, цветники, за исключением пионов и флоксов.
Важно: пионы и флоксы азотным удобрением не подкармливают даже весной. У флоксов азот приведет к растрескиванию стеблей, а пионы начнут болеть. Пионы и флоксы подкармливаю золой либо двойным суперфосфатом (можно по снегу), от него стебли будут крепкими, а цвет соцветий — насыщенным.
После раскрытия розы подкармливаю настоем навоза и мульчирую конским навозом. Подходит перепревший конский навоз и для мульчирования всех видов гортензий, а также плодового сада.
В середине мая провожу эффективную внекорневую подкормку по листве: развожу 1 л настоя навоза либо настоя травы в 8—10 л воды и опрыскиваю культуры в вечернее время. Вместо настоя навоза и настоя травы можно применить готовый раствор биогумуса«, — рекомендует Светлана Самойлова, автор книги “Не просто огород. Как получить южный урожай на севере”.
Памятка для начинающего садовода: какие удобрения вносить в почву весной
Подведем итог, какие существуют основные принципы корневой подкормки растений весной:
1. В этот период, как и летом, культурам нужно питание для формирования и развития. Без правильной подкормки не будет хорошего урожая.
2. Корневые подкормки бывают сухими или жидкими. Но именно сухие средства следует вносить только во влажную почву.
3. Важно четко следовать инструкции при приготовлении питательных растворов, иначе можно загубить растения.
4. Удобрения весной вносят около трех раз: на ледяную корочку, в начале вегетации и в конце мая.
5. Растениям для роста нужны азотные, калийные и фосфорные подкормки. Для получения этих элементов подходят как органические, так и минеральные удобрения.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»